Парламент одобрил кандидатуру Каныбека Досмамбетова на пост главы Минздрава

Парламент одобрил кандидатуру Каныбека Досмамбетова на пост главы Минздрава. Решение принято сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Ранее профильные комитеты одобрили его кандидатуру.

Спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу отметил, что назначение Досмамбетова — это политическое решение.

«Я всегда говорю, что в системах здравоохранения, культуры и образования настало время ставить сильных менеджеров на руководящие позиции. Необязательно, чтобы руководитель культуры был деятелем культуры, певцом, министр здравоохранения — медиком, а министр образования — учителем. Настало время назначать менеджеров, такая практика существует везде, например в Японии», — сказал он.

На заседании Каныбек Досмамбетов отметил, что намерен на посту продвигать реформы в системе здравоохранения.

Кандидатура представлена президентом Садыром Жапаровым. Он был назначен и.о. министра 1 декабря.

 

МЗ
Фото МЗ. Каныбек Досмамбетов

Каныбек Досмамбетов родился в 1979 году в Нарыне.

Образование:

1999 год — КГУСТА, факультет «Международные экономические связи».

Трудовая деятельность:

  • с 2001 года по 2017 год — органы национальной безопасности;
  • 2017-2018 годы — начальник Иссык-Кульского районного управления ГКНБ;
  • 2018-2020 годы — начальник управления ГКНБ по борьбе с коррупцией;
  • 2020-2021 годы — заместитель директора Антикоррупционной службы ГКНБ;
  • 2021-2023 годы — начальник 6-го управления ГКНБ;
  • 2023-2025 годы — начальник Джалал-Абадского управления ГКНБ.
