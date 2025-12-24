Парламент одобрил кандидатуру Каныбека Досмамбетова на пост главы Минздрава. Решение принято сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Ранее профильные комитеты одобрили его кандидатуру.

Спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу отметил, что назначение Досмамбетова — это политическое решение.

«Я всегда говорю, что в системах здравоохранения, культуры и образования настало время ставить сильных менеджеров на руководящие позиции. Необязательно, чтобы руководитель культуры был деятелем культуры, певцом, министр здравоохранения — медиком, а министр образования — учителем. Настало время назначать менеджеров, такая практика существует везде, например в Японии», — сказал он.

На заседании Каныбек Досмамбетов отметил, что намерен на посту продвигать реформы в системе здравоохранения.

Кандидатура представлена президентом Садыром Жапаровым. Он был назначен и.о. министра 1 декабря.