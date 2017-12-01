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Бизнес

Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно!

Ведущий мобильный оператор постоянно работает над совершенствованием услуг и сервисов для своих абонентов.

Сегодня SIM-карта настолько мала, что легко умещается на кончике пальца, и немудрено ее потерять. А еще SIM-карту можно повредить, или она при определенных обстоятельствах блокируется. Пожалуй, каждый абонент сталкивался с подобной ситуацией.

Теперь MegaCom переоформляет, восстанавливает и заменяет SIM-карты без взимания платы. Вам нужно просто обратиться в любой из центров продаж и обслуживания или фирменных салонов Megacom.

Если вы ранее заключали договор обслуживания, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для переоформления номера необходимо обоим абонентам обратиться и предъявить документы), саму SIM—карту и «рубашку» от SIM-карты. В случае отсутствия модуля идентификации абонента вам необходимо пройти процедуру идентификации. Подробнее о процедуре узнавайте у специалистов центров продаж и обслуживания или фирменных салонов Megacom, а также на официальном сайте.

Пользуйтесь надежной связью и скоростным 4G Интернетом от MegaCom!
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Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно! Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно!
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