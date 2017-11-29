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Бизнес

«День — Ночь» от MegaCom: выгодный и быстрый Интернет!

Выберите свой пакет «День-Ночь» и получите скоростной 4G Интернет по доступной цене. Например, всего за 25 сомов в неделю вы получите в общей сложности 400 мегабайт скоростного Интернета. А вот объемные пакеты на 30 дней предусматривают до 16 ГБ Интернета в сети 4G.

Выбирая любой из пакетов, абоненты могут рассчитывать на еще один приятный бонус — ночной безлимитный Интернет.

Интернет-пакеты «День-Ночь» также удобны тем, что если истек срок действия или использованы все мегабайты дневного трафика, новый пакет подключится автоматически!

Кроме того, действуют специальные SMS-оповещения, которые вовремя предупредят вас о том, что ваши мегабайты либо срок действия пакета близятся к завершению.

Больше информации и команды подключения пакетов на сайте.

Используйте скорости 4G по максимуму!
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