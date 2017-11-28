MegaCom: сезон зимнего катания в Караколе открыт!

25-26 ноября на горнолыжной базе «Каракол» состоялось долгожданное спортивное событие при активной поддержке отечественного мобильного оператора MegaCom.

Открытие горнолыжного сезона — самый настоящий праздник для любителей активного отдыха, которые в минувшие выходные отправились покорять заснеженные склоны популярного курорта.

Вниманию гостей базы «Каракол» была представлена насыщенная развлекательная программа — праздничные мероприятия, спортивные состязания, захватывающие конкурсы и зажигательная музыка. Весь первый день ведущие призывали лыжников, сноубордистов зарегистрироваться и принять активное участие в соревнованиях по слалому-гиганту. В конкурсах на самый быстрый спуск, прохождение полосы с препятствиями, а также в викторинах и эстафетах проверить свои силы смогли все без исключения: лыжники и сноубордисты, профессионалы и начинающие, взрослые и дети.

По итогам соревнований определились победители среди мужчин, женщин и детей. На торжественной церемонии награждения лучшие спортсмены были награждены ценными призами от MegaСom.

Категория — лыжи, дети:

1 место — Шакиров Тимур, 18.07;

2 место — Гапаров Рамазан, 19.09;

3 место — Бородин Артем, 23.15.

Категория — лыжи, женщины:

1 место — Тенькова Юлия, 17.35;

2 место — Бауэрова Яна, 19.26;

3 место — Хворостьяная Елена, 21.18.

Категория — сноуборд, женщины:

1 место — Харитонова Алина, 21.87;

2 место — Хворостьяная Яна, 23.56;

3 место — Сторожук Айгуль, 28.84.

Категория — лыжи, мужчины:

1 место — Панасов Дмитрий, 16.83;

2 место — Гусев Александр, 16.88;

3 место — Михневский Валерий, 18.02.

Категория — сноуборд, мужчины:

1 место — Нарвин Андрей, 21.30;

2 место — Репин Алексей, 21.93;

3 место — Патлай Сергей, 22.27.

«Ощущения шикарные! Не ожидал, что в соревнованиях на сноуборде займу призовое место. Спасибо MegaCom за такую возможность, организация мероприятия на высоте!» — рассказал о своей победе сноубордист Андрей.

Великолепный праздник — море призов, подарков и положительных эмоций. Очень рады присутствовать на открытии сезона! Участница соревнования Елена

Кроме кыргызстанцев, на спортивном мероприятии присутствовали сноубордисты и лыжники из Казахстана, Узбекистана, России и ряда других стран, которые по достоинству оценили качественную связь от MegaCom.

«Все любители экстремального спорта, находящиеся в Караколе, в полной мере могут ощутить преимущества современной технологии 4G LTE от MegaCom. Постоянная работа над техническим развитием сети обеспечивает абонентов MegaCom высококачественной мобильной связью и скоростным Интернетом четвертого поколения», — отметил коммерческий директор компании MegaCom Нурбек Ишекеев.

Фотоотчет о мероприятии смотрите на официальной странице компании MegaCom в Facebook.

MegaCom — за спорт и за здоровый образ жизни!