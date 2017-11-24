Как устроиться на работу в MegaCom?

Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Это народная пословица наглядно иллюстрирует современную ситуацию на рынке труда. Многие кыргызстанцы хотят работать в MegaCom, ведущей телекоммуникационной компании Кыргызстана. Как это сделать, какие кадры интересуют компанию и почему мужчины не берут отпуск по уходу за ребенком? На эти вопросы отвечает руководитель отдела управления человеческими ресурсами MegaCom Айсулуу Субанбекова.

Работники на вес золота

— В нашем обществе распространено мнение, что устроиться в крупные и успешные компании, такие как «Мегаком», можно исключительно благодаря связям. Насколько это утверждение применимо к вашей компании?

— Все сведения о вакансиях мы публикуем на официальном сайте, а затем на специализированных сайтах, в соцсетях и так далее. То есть производится открытый и постоянный сбор резюме кандидатов.

Любой заинтересованный гражданин имеет возможность подать нам свои документы.

Бывает, что кыргызстанцы передают бумаги через действующего сотрудника. Но это не означает, что заинтересованный претендент автоматически получает работу. В этом случае документы попадают в базу данных отдела кадров и рассматриваются на общих основаниях.

Мы стараемся охватить все варианты привлечения лучших специалистов. Мы доверяем рекомендациям своих специалистов. Это мировая практика. Ведь профессионалы знают друг друга.

Нужно сказать, что в компанию идет большой поток резюме. Каждый день их приносят в наши офисы в Бишкеке и во всех регионах. И даже оставляют резюме в центрах обслуживания MegaCom. Обращаются как студенты, так и высококвалифицированные специалисты. То есть MegaCom является одной из самых привлекательных компаний страны для трудоустройства.

— Какими качествами должен обладать претендент на работу в «Мегакоме»? Можно сказать, что ведущий мобильный оператор в постоянном поиске талантов?

— В первую очередь мы обращаем внимание на наличие необходимых для компании профессиональных знаний и навыков. Важен опыт и личные качества кандидатов. При собеседовании мы требуем от претендентов предоставлять достоверную информацию, которую можно проверить. Иногда складывается впечатление, что некоторые соискатели хотят просто провести время в красивом офисе, посидеть в Интернете, попить кофейку и в конце рабочего дня отправиться со спокойной душой домой. Но в нашей компании так не принято.

У нас люди, извините за выражение, вкалывают и получают зарплату за соответствующую работу. В компании в основном трудятся специалисты узкого профиля. Такие работники на вес золота и их порой трудно заменить. Поэтому бывает, что мы переманиваем высококвалифицированных специалистов, как говорится, «охотимся за головами».

Также мы в постоянном поиске молодых специалистов. Очень внимательно следим за талантливыми выпускниками технических вузов.

Ранее у нас действовала специальная программа стажировок. Студенты проходили практику в нашей компании и лучшие стажеры в дальнейшем оставались работать. Сегодня основной костяк специалистов уже сформирован, но мы продолжаем работать с выпускниками. Многие из них проходят в «Мегакоме» преддипломную практику. Если они показывают хорошие теоретические знания, то мы обязательно берем их на карандаш.

Как учился, так и пригодился

— Существует ли в «Мегакоме» система, которая ставит препоны проявлениям землячества, кумовства и другим негативным явлениям?

— В компании есть непреложное правило: в одном подразделении не должны работать родственники. Мы понимаем, что республика «маленькая» и все друг другу кумы и сваты. Но правило есть правило. Мы отслеживаем, чтобы родственники не находились в прямом подчинении друг у друга.

Насчет землячества. Когда компания берет на работу человека, то в первую очередь ориентируется на его профессиональные качества, а не где он родился. В «Мегакоме» очень высокие требования к кандидатам на вакантные должности, так что отбор происходит только на основании знаний и профессиональных навыков, которые демонстрирует кандидат.

— В компании работает «Школа новичка». Что это за проект?

— Для того чтобы облегчить новому сотруднику процесс адаптации, в компании уже более 10 лет работает проект «Школа новичка», который очень хорошо себя показал и помог новым сотрудникам быстрее пройти все эти процессы. Благодаря «Школе новичка» свежеиспеченный работник изучает внутреннюю кухню и понимает принципы деятельности компании.

В «Мегакоме» есть внутренняя корпоративная культура. То есть все сотрудники соблюдают общепринятые правила бизнес-этикета: с уважением относиться как к своим коллегам, так и к работе. В первую очередь эти правила прививаются самым молодым специалистам нашей компании — сотрудникам колл-центра и отдела обслуживания, многие из которых пока студенты. В дальнейшем это очень помогает ребятам в строительстве их карьеры. Большинство работодателей благодарят компанию, отмечая дисциплинированность и вежливость наших бывших сотрудников.

— Какое самое крупное подразделение в компании MegaCom и почему? Какой из департаментов самый важный?

— Все подразделения важные и все участвуют в процессе предоставления абонентам надежной связи. Одними из самых больших подразделений являются служба поддержки клиентов и коммерческая дирекция. Это те, кто непосредственно работают с клиентами. Они находятся на передовой.

— Кто преобладает в «Мегакоме»: гуманитарии или технари?

— Телекоммуникационная сфера основывается на современных технологиях. Естественно, нам важны инженеры и IT-специалисты. Но и гуманитарии не ущемлены.

— Есть ли в коллективе сотрудники, которые стояли у истоков компании? И много ли работников, сделавших большой вклад в развитие Кыргызстана?

— Компания существует уже более 10 лет. До сих пор в наших рядах есть сотрудники, которые стояли у самых истоков компании. К примеру, директор колл-центра сама начинала как оператор, прошла все ступени карьеры и стала руководителем этого важного подразделения.

Многие наши сотрудники каждый год получают ведомственные и государственные награды. Это говорит о том, что компания вносит большой вклад в развитие республики. Кроме того, есть и корпоративные поощрения. Лучшие из лучших за высокие показатели работы получают в качестве награды знаки отличия: золотые, серебряные и хрустальные соты.

Роботы или HR—специалисты?

— Сегодня много говорят об открытости бизнеса обществу. Какие мероприятия проводятся компанией в этой связи?

— Мы всегда поддерживаем социальные проекты. MegaCom тесно сотрудничает с Республиканским центром крови. Два раза в год наши сотрудники участвуют в акциях по сбору крови. Также компания поддерживает детские дома. Во всех благотворительных акциях наши сотрудники участвуют на добровольных началах. Работники и сами инициируют большинство мероприятий. Мегакомовцы регулярно принимают участие в спортивных соревнованиях и общественно значимых мероприятиях.

К нам обращаются из профильного лицея связи и представители вузов с просьбой провести экскурсии. Мы всегда идем им навстречу. Наши специалисты с удовольствием показывают и рассказывают поколению Next о своей работе. Кто знает, может, среди этой молодежи будут и наши будущие коллеги?

— Какой социальный пакет предусмотрен для сотрудников? Какие предусмотрены послабления для женщин? Были ли случаи, когда мужчины получали отпуск по уходу за ребенком?

— Если кто-то из мужчин-сотрудников обратится с соответствующей просьбой, в принципе, нет проблем. Но у нас немного другой менталитет. Мужчина же кормилец семьи. Для женщин мы делаем все в рамках требований трудового законодательства. И перерывы для кормления, больничные во время беременности и так далее. То есть социальный пакет направлен на поддержку сотрудников.

— Какие инновационные методы подбора кадров используются в компании? Говорят, в будущем подбором работников будут заниматься роботы. А куда денется пресловутый человеческий фактор?

— Наверное, даже в будущем человеческий фактор в подборе кадров полностью исключить не получится. Проводить собеседование и принимать окончательное решение — это все-таки привилегия человека. Но технические процессы можно поручить машинам. Уже сегодня на рынке появились компьютерные программы, которые берут на себя львиную долю по переработке документации. MegaCom тоже автоматизирует процесс подбора кадров. Думаю, что со временем все организации к этому придут.

На заметку специалистам

Перед тем как подать в MegaCom документы, нужно внимательно изучить вакансии на сайте компании. Претендент на работу в ведущей мобильной компании должен уделить большое внимание составлению грамотного резюме. То есть тщательно описать свои профессиональные навыки и знания, так называемый бэкграунд. Если ваше резюме заинтересует HR-специалиста, то вас вызовут в офис. Но все не так просто.

Кандидат должен пройти горнило проверок. Сначала будут письменные задания для проверки знаний и навыков. Самых лучших приглашают на собеседование. На этом этапе гражданину потребуется весь его опыт и выдержка.

Затем с соискателем заключают трудовое соглашение. За время испытательного срока он должен показать себя в самом лучшем свете.

Главное, не бояться подавать резюме. Все документы здесь тщательно изучаются. Если кандидат не соответствует определенной должности, то его кандидатуру будут рассматривать на другую позицию. Если человек очень хочет устроиться в MegaCom, то он своего добьется.