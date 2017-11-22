MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами

Ведущий мобильный оператор продолжает удивлять кыргызстанцев отличными сюрпризами и подарками. С 21 ноября по 10 января 2018 года абонентам компании предоставляется выгодное предложение — скидка 50 процентов на приобретение номеров платных категорий «Золото» и «Платина 7500» во всех центрах продаж и обслуживания и фирменных салонах. В течение всего периода проведения акции новоиспеченным обладателям уникальных номеров подключается пакет высокоскоростного Интернета «День-Ночь 500 Mb».

Кроме того, каждый абонент, посетивший центры продаж и обслуживания MegaCom и фирменные салоны, при единовременном пополнении баланса на сумму более 100 сомов получит подарочные пакеты бесплатных минут и SMS внутри сети.

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