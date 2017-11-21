Готовим лыжи и борды: MegaCom открывает горнолыжный сезон 2017-2018 в Караколе!

25-26 ноября состоится долгожданное спортивное событие этого года — открытие горнолыжного сезона на базе «Каракол». Уже в седьмой раз ведущий мобильный оператор MegaCom выступает генеральным спонсором масштабного мероприятия.

На высоте 2300 метров над уровнем моря, на заснеженных склонах Тянь-Шаня, среди хвойных лесов сотни лыжников и сноубордистов вновь соберутся на открытии зимнего сезона, чтобы получить массу приятных впечатлений и зарядиться отличным настроением!

Программа праздника для всех любителей спортивного отдыха обещает быть активной, захватывающей и веселой:

25 ноября на горнолыжной базе «Каракол» с 10.00 начнется регистрация на соревнования по слалому-гиганту. В таких дисциплинах, как сноуборд и лыжи, смогут участвовать все желающие — взрослые и дети, профессионалы, любители или новички. Победители будут награждены памятными подарками от компании MegaCom!

на горнолыжной базе «Каракол» начнется регистрация на соревнования по слалому-гиганту. В таких дисциплинах, как сноуборд и лыжи, смогут участвовать все желающие — взрослые и дети, профессионалы, любители или новички. Победители будут награждены памятными подарками от компании MegaCom! 26 ноября в 10.00 стартует развлекательная часть программы для всех участников праздничного мероприятия, в рамках которой пройдут поиск и выкапывание «клада», многочисленные игры, конкурсы, викторины и спортивные эстафеты с отличными призами.

Мероприятия таких масштабов проводятся с целью привлечения населения к физической культуре, помогая спорту стать неотъемлемой частью здорового образа жизни в каждой семье. Можно не сомневаться, что соревнования дадут всем участникам много положительных эмоций, большой заряд энергии и здоровья.

Стоит отметить, что качественный сигнал связи и мобильный Интернет 4G от MegaCom доступны на всей территории горнолыжного курорта. Сотни отдыхающих могут пользоваться бесперебойной сотовой связью и скоростным мобильным Интернетом, публикуя десятки снимков и видео незабываемого отдыха.

Присоединяйтесь к мероприятию в социальных сетях и следите за новостями. Дополнительная информация доступна на официальной странице мероприятия в Facebook.