17:22
+3
USD 69.71
EUR 82.67
RUB 1.19
Бизнес

Успей получить подарок — бесплатный 4G WI-FI Wingle от MegaCom!

Многие абоненты уже по достоинству оценили технические характеристики и преимущества 4G WI-FI Wingle от MegaCom. Вам тоже хочется пользоваться качественным высокоскоростным Интернетом? Тогда нужно просто подключиться к тарифу «Безлимитный 4G» на 60 дней, и современный девайс будет ваш бесплатно!

Ведущий мобильный оператор дарит своим абонентам это стильное и компактное устройство, обладающее рядом технических преимуществ.

Wingle можно брать с собой во время долгих поездок и командировок, ведь он работает от USB-питания, что позволяет подключать его к Power Bank и всегда оставаться онлайн.

Благодаря 4G Wingle вы можете раздавать Интернет по Wi-Fi окружающим, к нему могут подключиться до 10 устройств одновременно! А поддержка LTE cat4 обеспечивает высокую скорость передачи данных — до 150 Мбит в секунду.

С помощью приложения Huawei HiLink на Android или iOS управление настройками устройства может осуществляться по Wi-Fi прямо с экрана вашего мобильного телефона.

Воспользуйтесь выгодным предложением и станьте обладателем современного 4G Wi-Fi Wingle, обратившись в любой из центров продаж и обслуживания или фирменных салонов Megacom, находящихся в зоне покрытия сети 4G.

Стоимость подключения к тарифу «Безлимитный 4G» на 60 дней составит 2200 сомов вместо 2580 сомов!

Количество 4G Wi-Fi Wingle ограничено. Подробно об акции и сроках ее проведения смотрите на сайте MegaCom.

4G LTE от MegaCom — почувствуй настоящую скорость!
Ссылка:
просмотров: 1587
Версия для печати
Материалы по теме
Как устроиться на работу в MegaCom?
MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами
Готовим лыжи и борды: MegaCom открывает горнолыжный сезон 2017-2018 в Караколе!
Mega iTV — смотри цифровое телевидение с комфортом!
В селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района открыт фирменный салон MegaCom
Тарифная опция «Одноклассники» от MegaCom — будьте ближе друг к другу
ЗАО «Альфа Телеком» соболезнует в связи со смертью Улана Чолпонбаева
Первым делом, первым делом... абоненты!
Подключи Mega iTV и получи месяц бесплатного просмотра!
Новый сервис самообслуживания от MegaCom — «Личный кабинет куратора»
Популярные новости
Как устроиться на&nbsp;работу в&nbsp;MegaCom? Как устроиться на работу в MegaCom?
Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в&nbsp;Центральной Азии Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в Центральной Азии
Только 24&nbsp;ноября скидка на&nbsp;O!Phone 4G&nbsp;&mdash; 60&nbsp;процентов Только 24 ноября скидка на O!Phone 4G — 60 процентов
Больше 4G-интернета: Вы&nbsp;просили&nbsp;&mdash; мы&nbsp;сделали! Больше 4G-интернета: Вы просили — мы сделали!
Бизнес
Как устроиться на&nbsp;работу в&nbsp;MegaCom? Как устроиться на работу в MegaCom?
Почему кыргызстанцы выбирают O!TV Почему кыргызстанцы выбирают O!TV
MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами
Только 24&nbsp;ноября скидка на&nbsp;O!Phone 4G&nbsp;&mdash; 60&nbsp;процентов Только 24 ноября скидка на O!Phone 4G — 60 процентов