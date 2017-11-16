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Бизнес

Mega iTV — смотри цифровое телевидение с комфортом!

Новая услуга от MegaCom — Mega iTV становится мегапопулярной. Оцените и вы возможность удобного просмотра цифрового телевидения через мобильное приложение.

Абонентам ведущего мобильного оператора предоставляются 70 рейтинговых каналов для любого вкуса и возраста. На ваш выбор — интересные мультфильмы, популярные сериалы, увлекательные документальные фильмы, лучшие блокбастеры и информационные программы о текущих событиях.

Пользоваться новой услугой Mega iTV одно удовольствие! Приложение предлагает не только интересный контент, оно еще очень удобно в использовании. Вы можете создать список избранных телеканалов для того, чтобы быстро переключаться между выбранными каналами. Также абоненты могут одним движением управлять яркостью экрана и громкостью звука. Нужно просто нажать на экран и водить пальцем вверх или вниз. Жест слева для увеличения яркости экрана, а справа — громкости звука.

Спешите подключить услугу Mega iTV до 1 декабря 2017 года и успейте получить 30 дней бесплатного просмотра!

Для этого нужно сделать всего несколько шагов:

  • наберите команду *710*1#;
  • установите на своем устройстве на базе Android или iOS приложение Mega iTV, скачав из Google PlayMarket или AppStore;
  • запустив приложение, введите номер телефона в формате 055Ахххххх и пароль, полученный по SMS;
  • нажмите на созданный аккаунт (номер вашего мобильного телефона) и наслаждайтесь просмотром!

Видеоинструкцию по подключению к услуге вы можете посмотреть на официальной странице компании в Facebook.

По завершении пробного периода абонентская плата за использование услуги составит 5 сомов в сутки. Во время просмотра Mega iTV интернет-трафик не тарифицируется. Услуга доступна для подключения на тарифных планах «Элдик» и «Элдик Интернет».

Трансляция телеканалов в рамках услуги осуществляется компанией «Акнет».

Подробная информация о Mega iTV на сайте MegaCom.
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