В селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района открыт фирменный салон MegaCom

Уделяя особое внимание удобству и комфорту своих абонентов, ведущий мобильный оператор продолжает расширять филиальную сеть во всех регионах страны. Сегодня очередной фирменный салон компании MegaCom открывает свои двери в селе Дароот- Коргон Чон-Алайского района.

В новом салоне жители и гости этого высокогорного района смогут воспользоваться основным спектром услуг — подключиться к сети, бесплатно зарегистрировать SIM-карту, выбрать и сменить тарифный план или номер, заплатить за разговоры, получить совет консультанта по подключению и пользованию дополнительными услугами связи.

Новый фирменный салон MegaCom ждет посетителей по адресу: Ошская область, Чон-Алайский район, с. Дароот-Коргон, улица Сулайманова (Центральный рынок).