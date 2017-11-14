17:23
+3
USD 69.71
EUR 82.67
RUB 1.19
Бизнес

Тарифная опция «Одноклассники» от MegaCom — будьте ближе друг к другу

Создавая все больше возможностей для общения своих абонентов, MegaCom постоянно работает над удобными и доступными тарифами и услугами. Тарифная опция «Одноклассники» разработана специально для активных пользователей популярной социальной сети.

Всего за 3 сома в день вы получите бесплатный доступ к сайту «Одноклассники» и возможность оставаться на связи с родными и близкими без ограничений по времени.

Делитесь радостными новостями со своими друзьями и заводите новые интересные знакомства!

Подключитесь к сервису, набрав команду *343*1#, и получите бонус — бесплатно пользуйтесь тарифной опцией первые 5 дней.

Бесплатный интернет-трафик доступен на всех версиях «Одноклассников» (WEB, Мобильная, Приложение), за исключением Opera Mini.
Ссылка:
просмотров: 1346
Версия для печати
Материалы по теме
Как устроиться на работу в MegaCom?
MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами
Готовим лыжи и борды: MegaCom открывает горнолыжный сезон 2017-2018 в Караколе!
Успей получить подарок — бесплатный 4G WI-FI Wingle от MegaCom!
Mega iTV — смотри цифровое телевидение с комфортом!
В селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района открыт фирменный салон MegaCom
ЗАО «Альфа Телеком» соболезнует в связи со смертью Улана Чолпонбаева
Первым делом, первым делом... абоненты!
Подключи Mega iTV и получи месяц бесплатного просмотра!
Новый сервис самообслуживания от MegaCom — «Личный кабинет куратора»
Популярные новости
Как устроиться на&nbsp;работу в&nbsp;MegaCom? Как устроиться на работу в MegaCom?
Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в&nbsp;Центральной Азии Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в Центральной Азии
Только 24&nbsp;ноября скидка на&nbsp;O!Phone 4G&nbsp;&mdash; 60&nbsp;процентов Только 24 ноября скидка на O!Phone 4G — 60 процентов
Больше 4G-интернета: Вы&nbsp;просили&nbsp;&mdash; мы&nbsp;сделали! Больше 4G-интернета: Вы просили — мы сделали!
Бизнес
Как устроиться на&nbsp;работу в&nbsp;MegaCom? Как устроиться на работу в MegaCom?
Почему кыргызстанцы выбирают O!TV Почему кыргызстанцы выбирают O!TV
MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами
Только 24&nbsp;ноября скидка на&nbsp;O!Phone 4G&nbsp;&mdash; 60&nbsp;процентов Только 24 ноября скидка на O!Phone 4G — 60 процентов