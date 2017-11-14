Создавая все больше возможностей для общения своих абонентов, MegaCom постоянно работает над удобными и доступными тарифами и услугами. Тарифная опция «Одноклассники» разработана специально для активных пользователей популярной социальной сети.

Всего за 3 сома в день вы получите бесплатный доступ к сайту «Одноклассники» и возможность оставаться на связи с родными и близкими без ограничений по времени.

Делитесь радостными новостями со своими друзьями и заводите новые интересные знакомства!

Подключитесь к сервису, набрав команду *343*1#, и получите бонус — бесплатно пользуйтесь тарифной опцией первые 5 дней.

Бесплатный интернет-трафик доступен на всех версиях «Одноклассников» (WEB, Мобильная, Приложение), за исключением Opera Mini.