Подключи Mega iTV и получи месяц бесплатного просмотра!

Спешите подключить услугу Mega iTV до 1 декабря 2017 года и успейте получить 30 дней бесплатного просмотра! Все больше абонентов подключаются к новой услуге — Mega iTV. Оцените и вы возможность просмотра цифрового телевидения через мобильное приложение.
Абонентам предоставляется 70 рейтинговых каналов для любого вкуса и возраста.
Чтобы подключиться к Mega iTV, нужно всего несколько шагов:
- наберите команду *710*1#;
- установите на своем устройстве на базе Android или iOS приложение Mega iTV, скачав из Google PlayMarket или AppStore;
- запустив приложение, введите номер телефона в формате 055Ахххххх и пароль, полученный по SMS;
- нажмите на созданный аккаунт (номер вашего мобильного телефона) и наслаждайтесь просмотром!
Видеоинструкцию по подключению к услуге вы можете посмотреть на официальной странице компании в Facebook. По завершении пробного периода абонентская плата за использование услуги составит 5 сомов в сутки. Во время просмотра Mega iTV интернет-трафик не тарифицируется. Услуга доступна для подключения на тарифных планах «Элдик» и «Элдик Интернет».
Трансляция телеканалов в рамках услуги осуществляется компанией «Акнет».
Подробная информация о Mega iTV — на сайте MegaCom.