Подключи Mega iTV и получи месяц бесплатного просмотра!

Спешите подключить услугу Mega iTV до 1 декабря 2017 года и успейте получить 30 дней бесплатного просмотра! Все больше абонентов подключаются к новой услуге — Mega iTV. Оцените и вы возможность просмотра цифрового телевидения через мобильное приложение.

Абонентам предоставляется 70 рейтинговых каналов для любого вкуса и возраста.

Можно быть уверенным, что Mega iTV привлечет внимание всей вашей семьи! Благодаря услуге от MegaCom можно смотреть интересные мультфильмы, популярные сериалы, увлекательные документальные фильмы, лучшие блокбастеры и следить за новостями.

Чтобы подключиться к Mega iTV, нужно всего несколько шагов:

наберите команду *710*1# ;

; установите на своем устройстве на базе Android или iOS приложение Mega iTV, скачав из Google PlayMarket AppStore

запустив приложение, введите номер телефона в формате 055Ахххххх и пароль, полученный по SMS;

и пароль, полученный по SMS; нажмите на созданный аккаунт (номер вашего мобильного телефона) и наслаждайтесь просмотром!

Видеоинструкцию по подключению к услуге вы можете посмотреть на официальной странице компании в Facebook. По завершении пробного периода абонентская плата за использование услуги составит 5 сомов в сутки. Во время просмотра Mega iTV интернет-трафик не тарифицируется. Услуга доступна для подключения на тарифных планах «Элдик» и «Элдик Интернет».

Трансляция телеканалов в рамках услуги осуществляется компанией «Акнет».

Подробная информация о Mega iTV — на сайте MegaCom.