Постоянно развивая услуги компании для удобства своих корпоративных абонентов, MegaCom запустил новую, не имеющую аналогов услугу — «Личный кабинет куратора». Теперь управлять возможностями номеров корпоративной группы стало еще проще, ведь удобный и доступный интерфейс онлайн-сервиса создан с учетом потребностей абонентов мегасети.

«Личный кабинет куратора» — это сервис самообслуживания, предоставляющий куратору корпоративной группы возможность самостоятельно выполнять действия над своими номерами и получать информацию по его лицевым счетам, не обращаясь в отдел по работе с корпоративными и VIP-клиентами.

В один клик вы cможете:

оставить заявку на подключение и отключение дополнительных услуг;

заблокировать и разблокировать абонентские номера;

получить информацию по вашим лицевым счетам;

ознакомиться со списком подключенных услуг, пакетов и тарифных опций на каждом абонентском номере;

просматривать остатки по пакетам и тарифным опциям;

отключать активные услуги и тарифные опции;

оставить свое обращение через раздел «Обратная связь» и многое другое.

С помощью «Личного кабинета куратора» от MegaCom вы всегда будете в курсе, сколько денег внесли, какую сумму и на что потратили, а также сколько средств осталось на вашем счете. Получить доступ к сервису самообслуживания можно в отделе по работе с корпоративными и VIP-клиентами после подписания куратором дополнительного соглашения.

«Личный кабинет куратора» — управление корпоративными номерами в один клик!