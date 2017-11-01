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Бизнес

Новый сервис самообслуживания от MegaCom — «Личный кабинет куратора»

Постоянно развивая услуги компании для удобства своих корпоративных абонентов, MegaCom запустил новую, не имеющую аналогов услугу — «Личный кабинет куратора». Теперь управлять возможностями номеров корпоративной группы стало еще проще, ведь удобный и доступный интерфейс онлайн-сервиса создан с учетом потребностей абонентов мегасети.

«Личный кабинет куратора» — это сервис самообслуживания, предоставляющий куратору корпоративной группы возможность самостоятельно выполнять действия над своими номерами и получать информацию по его лицевым счетам, не обращаясь в отдел по работе с корпоративными и VIP-клиентами.

В один клик вы cможете:

  • оставить заявку на подключение и отключение дополнительных услуг;
  • заблокировать и разблокировать абонентские номера;
  • получить информацию по вашим лицевым счетам;
  • ознакомиться со списком подключенных услуг, пакетов и тарифных опций на каждом абонентском номере;
  • просматривать остатки по пакетам и тарифным опциям;
  • отключать активные услуги и тарифные опции;
  • оставить свое обращение через раздел «Обратная связь» и многое другое.

С помощью «Личного кабинета куратора» от MegaCom вы всегда будете в курсе, сколько денег внесли, какую сумму и на что потратили, а также сколько средств осталось на вашем счете. Получить доступ к сервису самообслуживания можно в отделе по работе с корпоративными и VIP-клиентами после подписания куратором дополнительного соглашения.

«Личный кабинет куратора» — управление корпоративными номерами в один клик!
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