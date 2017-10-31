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Бизнес

«День — Ночь» от MegaCom: больше Интернета, меньше расходов

Скоростной 4G Интернет, возможность постоянно оставаться онлайн и даже делиться Интернетом с окружающими — это все интернет-пакет «День-Ночь 8ГБ+» от MegaCom.

Всего за 350 сомов вы получите 8192 мегабайта скоростного Интернета плюс еще 8192 бонусных мегабайта для сети 4G и ночной безлимит на 30 дней!

Оцените выгодное предложение, смотрите фильмы онлайн, скачивайте файлы и общайтесь в социальных сетях!

Интернет-пакеты «День-Ночь» также удобны тем, что если истек срок действия или использованы все мегабайты дневного трафика, новый пакет подключится автоматически, а специальные SMS-оповещения вовремя предупредят вас о том, что ваши мегабайты либо срок действия пакета близятся к завершению.

Подключить пакет «День-Ночь 8ГБ+» можно, набрав команду *192*4#. Больше информации на сайте компании.

Используйте скорости 4G по максимуму!
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