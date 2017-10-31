MegaCom: на пути к цифровому будущему

Сегодня вокруг одного из ведущих сотовых операторов Кыргызстана появляется много слухов и споров. Продажа государственной доли акций в ЗАО «Альфа Телеком» (торговая марка MegaCom) вызвала критику отдельных общественных деятелей. Но в основном негативные рассуждения исходят от лиц, которые не связаны с коммуникационным рынком. Чтобы понять, что происходит на самом деле, журналисты побывали в этой прогрессивной компании.

У оператора все спокойно

Нужно сказать, что «Альфа Телеком» — единственный мобильный оператор, который имеет в Бишкеке собственные административное и производственное здания. А это значит, что компания, принадлежащая народу, экономит бюджетные средства, которые в противном случае пошли бы на аренду помещений. Кроме того, наличие у компании недвижимого имущества увеличивает ее капитализацию. А это очень важно в глазах потенциальных инвесторов и крупных игроков на рынке.

Главный вход в административное здание охраняют суровые ребята, одного взгляда на которых достаточно, чтобы понять: шутить они не любят. Такой уровень контроля оправдан, ведь MegaCom — режимный объект, а обеспечение населения надежной связью — одна из составляющих безопасности всей страны.

Внутри здания, как говорили классики, «чисто, аккуратно и даже пахнет мимозами». Но больше всего поразила деловая атмосфера в компании. Казалось бы, в свете последних событий тут должна царить нервозность, как в известном советском фильме, когда герой в панике бегает по коридорам с криками: «Шеф, все пропало!» Но тут как раз наоборот.

В огромном зале службы поддержки клиентов стоит сдержанный гул голосов. Сюда звонят тысячи людей со всей страны. Операторы быстро и профессионально информируют изнервничавшихся абонентов. В других департаментах и отделах работа тоже кипит. Когда неожиданно открываешь первую попавшуюся дверь, сотрудники даже не поворачивают голову. Если тут уместны сравнения, то в целом компания работает как швейцарские часы. Точно, четко и без нареканий.

Нужно сказать, что в «Мегакоме» поражает многое. Тут вас не покидает ощущение, что находишься в одном из западных компаний. И неудивительно. Ведь MegaCom — единственный сотовый оператор в Кыргызстане и даже в СНГ, работающий по международным стандартам качества ISO 9001 в пятой редакции.

Этот факт подтвердил главный аудитор всемирно известного органа по сертификации систем менеджмента и независимой экспертизы TÜV Thüringen Ильдар Инелеев, приезжавший в Кыргызстан этим летом.

«Наша компания как орган по сертификации проводит огромное количество аудитов в странах СНГ. Но MegaCom всегда ставится нами в пример другим. MegaCom является прекрасным образцом сочетания цены и качества предоставляемых услуг. Причем нельзя забывать о том, что главная ценность этой компании — ее клиенты. И поэтому, посещая подразделения MegaCom, мы всегда отмечаем клиентоориентированность персонала компании. Сервис здесь на самом высоком уровне. Это говорит о том, что в компании имеется ярко выраженная заинтересованность руководства компании в развитии плюс хорошая техническая оснащенность. Эти факторы дают очень хороший результат», — говорит он.

Мегаинтернет со скоростью света

В MegaCom не комментируют информацию о продаже государственной доли акций компании. И правильно делают. Этот вопрос должны решать правительство и Жогорку Кенеш. И вот Фонд по управлению государственным имуществом расставил все точки над i. В ФУГИ объяснили, зачем продают MegaCom.

«В соответствии с законодательством Кыргызстана ЗАО «Альфа Телеком» является самостоятельным юридическим лицом с частной формой собственности, где государственная доля в уставном капитале составляет 100 процентов. В целях дальнейшего развития компании государство в лице правительства и ЖК приняло решение о реализации 100 процентов акций MegaCom. Предложение о продаже компании не связано с финансовыми трудностями страны», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Специалисты ФУГИ отмечают, что MegaCom по рентабельности и многим другим критериям находится на лидирующих позициях. И действительно, финансисты компании подтверждают тот факт, что в течение многих лет сотовая компания является одним из крупных налогоплательщиков Кыргызстана.

Но вместе с тем политика изымания большей части доходов в пользу государства отражается на развитии ЗАО «Альфа Телеком».

«Конкурентная борьба и растущие запросы пользователей услуг связи просто не оставляют шанса на выживание компании, поскольку конкуренты лишены ограничений, налагаемых государственным владением. Таким образом, государство в перспективе может потерять компанию. Поэтому желательно продать ее на пике рентабельности и получить максимально высокую цену», — говорят в ФУГИ.

К сожалению, сложилась такая ситуация, когда и законодательство Кыргызстана не позволяет государственной сотовой компании развиваться на должном уровне и конкурировать с другими частными операторами связи.

«Для приобретения товаров, работ, услуг и консультационных услуг ЗАО «Альфа Телеком» осуществляет закуп в соответствии с Законом «О государственных закупках». Установленные требования влияют на оперативность закупки, а при отсутствии предложений конкурс признается несостоявшимся, необходимо повторное объявление конкурса. Соответственно, затягивается по времени процесс закупки», — поясняют в пресс-службе ведомства.

Даже в такой непростой ситуации благодаря грамотному менеджменту сотрудники научились работать с тендерами. Они даже шутят, что получили новую профессию и могут работать на государственной службе в качестве экспертов по закупкам.

Вопреки всем вызовам, MegaCom остается одним из признанных лидеров в сфере телекоммуникации. Компания одной из первых на рынке обеспечила своих абонентов высокоскоростным Интернетом 4G LTE. Сегодня продолжается работа по строительству волоконно-оптических линий передачи на территории всей страны.

Нужно сказать, что кабели ВОЛС позволяют передавать цифровую информацию со скоростью света! Поэтому компания делает все, чтобы проложить такие кабели даже в дальние села республики и обеспечить кыргызстанцев высокоскоростным и доступным Интернетом и надежной связью. А в конечном итоге — через сеть ВОЛС соединить республику с остальным миром через Китай, Казахстан и другие соседние государства. А это большой задел для будущего развития компании.