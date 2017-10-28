Народный и мобильный оператор

Ведущий сотовый оператор шагает в ногу со временем. MegaCom постоянно предлагает людям инновационные продукты и завоевал доверие своих абонентов, но компания не собирается останавливаться на достигнутом. Нас ждут новые сервисы, призванные улучшить жизнь кыргызстанцев. Об этом и о многом другом — в интервью с коммерческим директором ЗАО «Альфа Телеком» (товарный знак MegaCom) Нурбеком Ишекеевым.

— Мы знаем, что MegaCom — один из ведущих сотовых операторов страны. Какими продуктами может похвастать компания?

— У нас много достойных предложений для абонентов. Самый популярный и любимый народом продукт — это тариф «Элдик». Название говорит само за себя. В 2015 году мы первыми на рынке предложили населению очень лояльные условия. То есть цены и объемы этой услуги были доступными для всех. За два года ситуация с потреблением изменилась, и чтобы соответствовать запросам абонентов, было принято решение о запуске нового тарифа «Элдик Интернет». В 2017 году произошло обновление линейки. Основной упор был сделан на улучшение тарифа и увеличение объемов Интернета. Сейчас мы видим, как все больше людей переходят на «Элдик Интернет».

— Увеличение продаж смартфонов и появление скоростного мобильного Интернета стремительно меняют мир. Как MegaCom отвечает на вызовы современности?

— Наша компания уже давно обеспечивает население высокоскоростным Интернетом по технологии 4G LTE. Поддержка технологии LTE дает высокую скорость передачи данных — до 150 Мбит в секунду. Абонентам этой скорости достаточно для любых повседневных целей. Это аудио- и видеозвонки, просмотр потоковых видео, скачивание больших файлов, общение в соцсетях и многое другое. Наша компания регулярно запускает базовые станции 4G по всему Кыргызстану. Мы стараемся охватить 4G равномерно всю территорию страны, чтобы все абоненты, в том числе и жители удаленных регионов, могли воспользоваться этой технологией.

Сегодня век мобильности. Хорошо, когда в домах у граждан есть стационарные Wi-Fi роутеры, но такой Интернет нельзя «взять» с собой. Эту проблему решает тариф «Элдик Интернет». В любой точке Кыргызстана наши абоненты с помощью смартфонов могут наслаждаться технологией четвертого поколения за приемлемую цену. Кроме того, компания предлагает качественные и современные девайсы: 4G роутеры, винглы, которые можно носить с собой даже в кармане.

— Многие полагают, что мобильный Интернет — слишком дорогое удовольствие. Эти опасения уже не актуальны?

— Сейчас мобильный Интернет стал доступен всем. Благодаря тарифу «Элдик Интернет» каждый человек может выбрать себе оптимальный пакет с необходимым ему объемом трафика.

— Ваша компания уже реализовала много инновационных продуктов. Какие еще приятные сюрпризы компания готовит своим абонентам?

— MegaCom не стоит на месте. Недавно была запущена новая услуга от компании — Mega iTV. Мы предоставляем абонентам возможность просмотра цифрового телевидения через мобильное приложение.