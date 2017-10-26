Высокоскоростной 4G LTE от MegaCom предоставляет кыргызстанцам новые возможности. Поэтому тарифный план «Элдик Интернет» стал очень популярным среди деловых людей.

Пакет «Элдик Интернет 170» разработан для абонентов, привыкших использовать большие объемы интернет-трафика и совершать большое количество исходящих звонков.

Всего за 170 сомов в неделю вы получаете 12 ГБ Интернета на максимальной скорости, 300 минут разговоров и 300 SMS внутри сети, а также 30 минут разговора на другие мобильные сети.

Для удобства абонентов внушительный объем безлимитного Интернета предоставляется на неделю без разделения по дням. При необходимости к любому из выбранных пакетов можно подключить турбокнопку с высокоскоростным Интернетом до конца срока действия пакета.

Стоимость перехода на тарифный план «Элдик Интернет» составляет 60 сомов + недельная абонентская плата за выбранный пакет, равная 170 сомам. Команда перехода на данный тариф: *303*170*1#вызов.

Подробнее о тарифе узнайте на сайте компании или, позвонив на номер *678.

«Элдик Интернет» — Интернет без ограничений!