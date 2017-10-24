MegaCom: сеть 3,75G запущена еще в 76 населенных пунктах!

Специалисты MegaCom провели плановые технические работы и обеспечили высококачественной мобильной связью и быстрым Интернетом десятки населенных пунктов Кыргызстана.

За прошедший месяц было установлено дополнительное оборудование, в эксплуатацию введены новые базовые станции стандарта 3,75G.

Технология третьего поколения запущена в 76 населенных пунктах 4 областей республики:

Ошская область: с. Жекенди, с. Карамык, с. Кара-Тейит, с. Сары-Булак, с. Чулук, с. Шибээ, с. Кочкор-Ата, с. Кремль, с. Кызыл-Сенгир, с. Кен-Джылга, с. Тогуз-Булак, с. Кайнама, с. Кара-Суу, с. Кум-Шоро, с. Октябрь, с. Алга-Бас, с. Талдык, с. Ботомойнок, с. Кыргызстан, с. Дароот-Коргон, с. Жаман-Жар, с. Жаш-Тилек, с. Карашыбак, с. Кочкорчу, с. Кулчу, с. Кызыл-Туу, с. Чак, с. Аскалы, с. Жаны-Арык, с. Колдук, с. Таргалак, с. Терек, с. Остуруу, с. Чангет, с. Тамга-Терек, с. Чакмак, с. Джаны-Турмуш, с. Коммунизм, с. Ленин-Джол, с. Кызыл-Ой, с. Первое Мая, с. Таш-Короо, с. Сары-Могол, с. Ачык-Суу, с. Кабык, с. Кызыл-Эшме, с. Ак-Кыя, с. Какыр, с. Карчабек, с. Кызыл-Тоо, с. Кара-Таш (Кыргыз-Атинский айыльный округ), с. Джийде, с. Кара-Колот.

Баткенская область: с. Ак-Суу, с. Джениш, с. Дархум.

Нарынская область: с. Бирдик, с. Большевик, с. Первомайское.

Джалал-Абадская область: с. Джалгыз-Орюк, с. Кек-Таш, с. Орто-Суу, пгт. Кек-Таш, c. Кош-Терек, с. Алма-Бель, с. Кенкол, с. Кош-Алмурут, с. Сапалак, с. Сара-Кол, с. Мундуз, с. Сары-Кашка, с. Семет, пгт. Терек-Сай, с. Гава, с. Каба, с. Уч-Булак.

MegaCom не забывает и об усовершенствовании уже установленных базовых станций. В значительной степени был улучшен сигнал 4G в городах Бишкеке, Токмаке, Кызыл-Кие и селе Ала-Бука (Джалал-Абадская область).

Информацию о зоне охвата сети можно получить в режиме онлайн благодаря интерактивной карте покрытия сети, где можно отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, быстро получить информацию о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.

MegaCom — надежный оператор связи.