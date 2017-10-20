Бесплатный 4G WI-FI Wingle от MegaCom: быстрый и удобный

Хотите получить бесплатный 4G WI-FI Wingle? Тогда просто подключитесь к тарифу «Безлимитный 4G» на 60 дней — и вас ждет приятный бонус!

Ведущий мобильный оператор дарит своим абонентам этот стильный и компактный девайс, который обладает рядом технических преимуществ. Wingle можно брать с собой во время долгих поездок и командировок, ведь он работает от USB-питания, что позволяет подключать его к Power Bank и всегда оставаться онлайн.

Благодаря 4G Wingle вы можете раздавать Интернет по Wi-Fi окружающим, ведь к нему могут подключиться до 10 устройств одновременно!

А поддержка LTE cat4 обеспечивает высокую скорость передачи данных — до 150 Мбит в секунду.

С помощью приложения Huawei HiLink на Android или iOS управление настройками устройства может осуществляться по Wi-Fi прямо с экрана вашего мобильного телефона.

Воспользуйтесь выгодным предложением и станьте обладателем современного 4G Wi-Fi Wingle, обратившись в любой из центров продаж и обслуживания или фирменных салонов MegaСom, находящихся в зоне покрытия сети 4G .

Стоимость подключения к тарифу «Безлимитный 4G» на 60 дней составит 2200 сомов вместо 2580!

Количество 4G Wi-Fi Wingle ограничено. Подробно об акции и сроках ее проведения смотрите на сайте MegaCom.

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