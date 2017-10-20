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Бизнес

Подключи «Автоинформатор о низком балансе» абсолютно бесплатно!

Бывают ситуации, когда в самый ответственный момент средства на балансе внезапно заканчиваются. И не всегда рядом будет платежный терминал. Заблаговременно получать информацию о состоянии баланса вашего мобильного телефона вы можете, воспользовавшись услугой «Автоинформатор о низком балансе» от MegaCom.

Подключите полезную услугу, набрав команду *510*1*#вызов, и высможете получать специальные SMS-уведомления, если на счету остается менее 10 сомов. Оставайтесь всегда на связи, пополняя свой баланс своевременно!

MegaCom является лидером по количеству услуг кредитования, которые позволяют абонентам оптимизировать, контролировать свои расходы на мобильную связь и высокоскоростной Интернет. Подробную информацию о них вы сможете узнать на сайте компании и на официальных страницах в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и Одноклассники.
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