Получите бонусы и скидки от MegaCom

Отечественный мобильный оператор рад присоединиться к выгодной акции, которая пройдет в столичном ТЦ Vefa 20 и 21 октября. С 10.00 до 22.00 посетители центра смогут получить приятные бонусы и подарки в центре продаж и обслуживания MegaCom.

Пополнив баланс на сумму 50 и более сомов, каждый абонент получит подарочные пакеты бесплатных минут и SMS внутри сети.

Также для всех желающих стать обладателем уникального номера будет действовать скидка 50 процентов на категории «Золото» и «Серебро»!

MegaCom проводит множество крупных акций и интересных конкурсов, радуя новых и уже действующих абонентов. Следите за новостями компании на страницах в социальных сетях: Facebook, Instagram, Twitter и Odnoklassniki, а также на официальном сайте megacom.kg.

Будьте в центре мега-событий!