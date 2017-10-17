4G LTE от MegaCom запущен в отдаленных селах Кыргызстана

MegaCom продолжает развитие сети 4G LTE по всей республике, приобщая к технологиям связи четвертого поколения жителей сельских районов.

За прошедший месяц ведущий сотовый оператор подключил к скоростному мобильному Интернету население еще двух областей Кыргызстана:

Джалал-Абадская область: с. Масы, с. Баястан (б. Маданият), с. Достук.

Чуйская область: с. Верхневосточное, с. Нижневосточное, с. Талтак.

Компания не забывает и об усовершенствовании уже установленных базовых станций. В значительной степени был улучшен сигнал в городах Бишкеке, Токмаке и Кызыл-Кие. Высокоскоростным мобильным Интернетом в сети 4G пользуются и абоненты в селе Ала-Бука.

При подключении к 4G LTE от MegaCom убедитесь, что ваш мобильный телефон и SIM-карта поддерживают формат LTE. Наберите бесплатную команду *460.

Если система ответит: «Замените SIM-карту», то обратитесь в ближайший центр продаж и обслуживания или в фирменный салон компании, где вашу старую SIM-карту обменяют на новую формата 4G LTE абсолютно бесплатно.

Почувствуй настоящую скорость с 4G LTE от MegaCom!