Новая услуга от MegaCom завоевывает все больше абонентов, и мы продолжаем получать восторженные отзывы! Оцените и вы возможность просмотра цифрового телевидения через мобильное приложение. Mega iTV — это огромное количество рейтинговых телеканалов, интересных фильмов и сериалов в отличном качестве в любом месте и в любое время.

Подключите услугу Mega iTV до 1 декабря 2017 года и воспользуйтесь приятным бонусом — 30 дней бесплатного просмотра! Для этого необходимо совершить всего несколько простых действий:

наберите команду *710*1# ;

; установите на своем устройстве на базе Android или iOS приложение Mega iTV, скачав его из Google PlayMarket или AppStore;

запустив приложение, введите номер телефона в формате 055Ахххххх и пароль, полученный по SMS;

и пароль, полученный по SMS; нажмите на созданный аккаунт (номер вашего мобильного телефона) и наслаждайтесь просмотром!

Видеоинструкцию по подключению к услуге вы можете посмотреть на официальной странице компании в Facebook.

По завершении пробного периода абонентская плата за использование услуги составит 5 сомов в сутки. Во время просмотра Mega iTV интернет-трафик не тарифицируется.

Услуга доступна для подключения на тарифных планах «Элдик» и «Элдик Интернет».

Трансляция телеканалов в рамках услуги осуществляется компанией «Акнет».

Подробная информация о Mega iTV — на сайте MegaCom.