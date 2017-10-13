Уличные платежные терминалы компании MegaCom стали пользоваться у жителей Бишкека большой популярностью. Благодаря им абоненты могут без комиссии пополнить баланс мобильного телефона за услуги связи MegaCom!
Недавно аппараты, окрашенные в фирменные цвета ведущего сотового оператора, появились в самых многолюдных местах Бишкека.
Горожане не только легко и быстро пополняют баланс своего мобильного телефона, но и получили возможность оплатить коммунальные услуги в круглосуточном режиме. Платежные терминалы компании MegaCom универсальны.
Кстати, терминалы MegaCom позволяют внести оплату за справку о несудимости, выдаваемую МВД, погасить штрафы Патрульной милиции, имущественные налоги и страховые взносы. Оцените возможность избежать длительных очередей и сэкономить время в городской суете!
Кроме того, жители Кыргызстана через эти терминалы смогут пополнять баланс абонентов сотовых операторов России, Казахстана и других стран СНГ.
Список адресов уличных терминалов, где можно без комиссии пополнить баланс за услуги связи MegaCom:
° Пересечение улиц Огонбаева и Суюнбаева (Карпинского) (два терминала у головного офиса MegaCom).
° Пересечение улицы Гоголя и проспекта Чуй (ориентир - угол ТЦ «Детский мир», Северо-Запад).
° Пересечение улиц Московской и Абдрахманова (бывшая Советская) (два терминала на остановках по ул. Абдрахманова, ориентир - магазин «Вива» и магазин «Очкарик»).
° Пересечение улиц Абдрахманова и Боконбаева (на остановке, северо-восток).
° Пересечение улиц Ибраимова и Московской (остановка, юго-восток, возле ТД «Народный»).
° Пересечение проспекта Чуй и улицы Гоголя (ориентир Школа № 12, возле остановки, Юго-Восток);
° Пересечение улицы Абдрахманова и проспекта Чуй (остановка, северо-восток).
° Остановка по улице Горького (ТЦ «Вефа», северо-запад);
° Пересечение проспектов Молодой Гвардии и Чуй (северо-запад).
° Пересечение проспектов Чуй — Манаса (ориентир «Шумкар», возле остановки, юго-восток).
° Пересечение улиц Лермонтова и Ворошилова (возле ТД «Народный», западная сторона).
° Пересечение проспекта Манаса и улицы Боконбаева (ориентир - фотоцентр «Ракурс», остановка, северо-восток).
° «Восток—5» (возле остановки, южная сторона проспекта Чуй).
° Пересечение улицы Ахунбаева и проспекта Ч.Айтматова (остановка, юго-восток).
° Пересечение проспекта Молодой Гвардии и улицы Киевской (юго-запад).
° 9-й микрорайон, остановка в южном направлении по улице Байтика Баатыра (западная сторона).
Адреса и виртуальную карту всех терминалов MegaCom можно посмотреть на официальном сайте компании.