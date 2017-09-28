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Бизнес

Оцените преимущества корпоративной связи от MegaCom

С 2017 года сотовый оператор реализует новую программу лояльности, девиз которой: «Общайтесь больше и получайте ценные подарки!».

Главные участники программы — корпоративные клиенты, которые пользуются услугами MegaCom, ценят высокое качество связи и разнообразие тарифных опций. Абоненты получают не только удовольствие от широкого спектра услуг компании, но и приятные презенты.

По результатам программы лояльности ценными подарками в виде современных смартфонов награждаются самые активные корпоративные абоненты.

Выбирая MegaCom в качестве своего партнера, вы получаете возможность ведения бизнеса с помощью современных технологий общения и передачи данных. Ведущий мобильный оператор с радостью предоставит широкий спектр услуг сотовой связи высокого качества по очень выгодной стоимости.

За сравнительно короткий период более 3000 организаций, компаний и предприятий сделали свой выбор в пользу отечественного мобильного оператора, став корпоративными абонентами MegaCom. Компания высоко ценит долгосрочные партнерские отношения и прилагает максимум усилий, чтобы сделать мобильное общение еще более комфортным и выгодным.

Стоит особо отметить, что корпоративное обслуживание в MegaCom — это всегда индивидуальный подход, а корпоративные клиенты — это стратегические партнеры компании.

О том, как стать корпоративным клиентом MegaCom и почувствовать на себе все преимущества данного вида связи, а также ознакомиться с уникальными возможностями современных технологий для ведения бизнеса можно на сайте компании или обратившись в ближайший отдел по работе с корпоративными и VIP-клиентами.
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