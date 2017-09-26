Лайфхак от MegaCom: будьте на связи даже с нулевым балансом!

Бывают случаи, когда нет возможности пополнить баланс на мобильном телефоне, но очень нужно совершить важный звонок. Тогда к вам на помощь придут специальные услуги от MegaCom «Возможности при нуле».

Самый простой способ быть всегда на связи — попросить помощь у родных и близких:

«Перезвони мне» — возможность сообщить абоненту любого оператора, в том числе России, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана о том, что у вас на балансе нет средств. Просто отправьте команду *202*0АААxxxxxx#, и человек, который в этот момент очень нужен, получит сообщение с просьбой перезвонить вам.

и человек, который в этот момент очень нужен, получит сообщение с просьбой перезвонить вам. «Спасательный круг» — наберите *282*055Ххххххх*сумма пополнения#, и близкие окажут вам экстренную мобильную помощь. Кстати, запрос может быть отправлен не только абонентам MegaCom, но и на номера других сотовых операторов страны.

и близкие окажут вам экстренную мобильную помощь. Кстати, запрос может быть отправлен не только абонентам MegaCom, но и на номера других сотовых операторов страны. «Звонок за счет друга» поможет вам совершать вызовы внутри сети за счет вызываемого абонента. Наберите *212055Ххххххх, и ваши друзья обязательно ответят на ваш звонок, оплатив его за свой счет по стоимости 1 сом за минуту.

MegaCom специально для своих абонентов разработал услуги, которые позволяют им общаться в кредит:

«Второе дыхание» — подключив услугу раз, вы можете больше не беспокоиться о том, что на счете могут закончиться денежные средства. Каждый раз при приближении нулевого порога ваш баланс будет пополняться автоматически. Наберите команду *400#10#1# и получите кредит до 100 сомов.

и получите кредит до 100 сомов. «Звони при 0+» — это мгновенное пополнение баланса на сумму до 50 сомов на 3 дня. Наберите *324#1# и общайтесь, забыв о нулевом балансе.

и общайтесь, забыв о нулевом балансе. «Баланс +» - наберите команду *222*1#, и ваш мобильный счет моментально пополнится на 10 сомов, которые можно вернуть позднее.

Чтобы не запоминать все эти комбинации, загрузите мобильное приложение «МегаПомощник». Достаточно одного клика, и вся соответствующая информация тут же окажется на дисплее вашего смартфона!