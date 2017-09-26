11:17
+23
USD 68.43
EUR 81.46
RUB 1.19
Бизнес

Лайфхак от MegaCom: будьте на связи даже с нулевым балансом!

Бывают случаи, когда нет возможности пополнить баланс на мобильном телефоне, но очень нужно совершить важный звонок. Тогда к вам на помощь придут специальные услуги от MegaCom «Возможности при нуле».

Самый простой способ быть всегда на связи — попросить помощь у родных и близких:

  • «Перезвони мне» — возможность сообщить абоненту любого оператора, в том числе России, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана о том, что у вас на балансе нет средств. Просто отправьте команду *202*0АААxxxxxx#, и человек, который в этот момент очень нужен, получит сообщение с просьбой перезвонить вам.
  • «Спасательный круг» — наберите *282*055Ххххххх*сумма пополнения#, и близкие окажут вам экстренную мобильную помощь. Кстати, запрос может быть отправлен не только абонентам MegaCom, но и на номера других сотовых операторов страны.
  • «Звонок за счет друга» поможет вам совершать вызовы внутри сети за счет вызываемого абонента. Наберите *212055Ххххххх, и ваши друзья обязательно ответят на ваш звонок, оплатив его за свой счет по стоимости 1 сом за минуту.

MegaCom специально для своих абонентов разработал услуги, которые позволяют им общаться в кредит:

  • «Второе дыхание» — подключив услугу раз, вы можете больше не беспокоиться о том, что на счете могут закончиться денежные средства. Каждый раз при приближении нулевого порога ваш баланс будет пополняться автоматически. Наберите команду*400#10#1# и получите кредит до 100 сомов.
  • «Звони при 0+» — это мгновенное пополнение баланса на сумму до 50 сомов на 3 дня. Наберите *324#1# и общайтесь, забыв о нулевом балансе.
  • «Баланс +» - наберите команду *222*1#, и ваш мобильный счет моментально пополнится на 10 сомов, которые можно вернуть позднее.

Чтобы не запоминать все эти комбинации, загрузите мобильное приложение «МегаПомощник». Достаточно одного клика, и вся соответствующая информация тут же окажется на дисплее вашего смартфона!
Ссылка:
просмотров: 190
Версия для печати
Материалы по теме
Penwell намерена истребовать с правительства Кыргызстана 200 миллионов долларов
«Звонок за счет друга» от MegaCom — вас всегда выручат!
«Золотые» и «серебряные» номера от MegaCom со скидкой 50 процентов
Заявление компании Penwell
MegaCom снизил цены на роуминг во время хаджа
«День — Ночь» от MegaCom: быстро, просто, экономно
MegaCom представляет новый тарифный план «Элдик Интернет»
MegaCom приглашает 26 марта на велопробег в Бишкеке!
Популярные новости
Кыргызтелеком провел оптимизацию структуры компании и&nbsp;увеличил зарплаты Кыргызтелеком провел оптимизацию структуры компании и увеличил зарплаты
Этот странный Digital. Как приручить и&nbsp;заставить работать на&nbsp;себя Этот странный Digital. Как приручить и заставить работать на себя
Выиграйте мечту вместе с&nbsp;АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Выиграйте мечту вместе с АЗС «Газпромнефть»
Совет директоров Кыргызтелекома созывает внеочередное общее собрание акционеров Совет директоров Кыргызтелекома созывает внеочередное общее собрание акционеров
Бизнес
Лайфхак от&nbsp;MegaCom: будьте на&nbsp;связи даже с&nbsp;нулевым балансом! Лайфхак от MegaCom: будьте на связи даже с нулевым балансом!
Мобильный оператор&nbsp;О! вводит новые номерные диапазоны на&nbsp;цифру &laquo;5&raquo; Мобильный оператор О! вводит новые номерные диапазоны на цифру «5»
Компания &laquo;Ал-Халал&raquo; получит сертификат мирового признания Компания «Ал-Халал» получит сертификат мирового признания
Топ-10 причин покупать в&nbsp;интернет-магазине O!Store Топ-10 причин покупать в интернет-магазине O!Store