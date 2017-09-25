Кыргызтелеком планирует запустить бесплатные Wi-Fi зоны доступа в Интернет

ОАО «Кыргызтелеком», являясь одним из партнеров проведения Всемирных игр кочевников в 2016 году, построило телекоммуникационную сеть по оптоволоконной линии связи, организовало беспроводной доступ в Интернет по технологии Wi-Fi на ипподроме города Чолпон-Аты. Организация сети Wi-Fi от нашей компании имела возможность «бесшовного перевода» терминала от одного Wi-Fi-передатчика к другому без разрыва установленной связи, что дало удобство зрителям, которые перемещались по зданию ипподрома и имели бесперебойный Wi-Fi-доступ в Интернет.
На данный момент ОАО «Кыргызтелеком» запускает социальный проект для бесплатного доступа к сети Интернет посредством Wi-Fi-технологий.
Тестовые точки зон подключения Wi-Fi будут доступны в городах Бишкеке, Караколе, Кемине, Чолпон-Ате и селах Бостери и Кен-Булуне и других населенных пунктах. Всего на первом этапе в стране откроется 45 точек с бесплатным Wi-Fi-доступом в Интернет.