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Бизнес

Кыргызтелеком планирует запустить бесплатные Wi-Fi зоны доступа в Интернет

Технология WI-Fi является одним из перспективных направлений предоставления беспроводного доступа к различным услугам. На данный момент практически все устройства могут работать по Wi-Fi. Традиционная связь отходит на второй план, и поэтому национальный оператор связи Кыргызской Республики ОАО «Кыргызтелеком», обеспечивая фиксированную и интернет-связь по всей республике, также уделяет внимание развитию новых технологий.

ОАО «Кыргызтелеком», являясь одним из партнеров проведения Всемирных игр кочевников в 2016 году, построило телекоммуникационную сеть по оптоволоконной линии связи, организовало беспроводной доступ в Интернет по технологии Wi-Fi на ипподроме города Чолпон-Аты. Организация сети Wi-Fi от нашей компании имела возможность «бесшовного перевода» терминала от одного Wi-Fi-передатчика к другому без разрыва установленной связи, что дало удобство зрителям, которые перемещались по зданию ипподрома и имели бесперебойный Wi-Fi-доступ в Интернет.

На данный момент ОАО «Кыргызтелеком» запускает социальный проект для бесплатного доступа к сети Интернет посредством Wi-Fi-технологий.

Монетизация проекта будет осуществляться за счет размещения баннерной рекламы для пользователей Wi-Fi-доступа. Это даст потребителю бесплатный Интернет, а компании — доход от рекламодателей. Данная модель уже успешно реализована различными телекоммуникационными компаниями во многих странах ближнего и дальнего зарубежья.

Тестовые точки зон подключения Wi-Fi будут доступны в городах Бишкеке, Караколе, Кемине, Чолпон-Ате и селах Бостери и Кен-Булуне и других населенных пунктах. Всего на первом этапе в стране откроется 45 точек с бесплатным Wi-Fi-доступом в Интернет.
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