Кыргызтелеком увеличил продажи интернет-трафика в Таджиктелеком в 4 раза

Благодаря взаимопониманию и развитию плодотворных отношений между национальными операторами Кыргызтелеком и Таджиктелеком в августе 2017 года был заключен договор об увеличении объемов интернет-трафика в 4 раза.

Одним из значимых пунктов стратегического сотрудничества является предоставление резервного подключения при авариях на сети Кыргызтелекома, строительство дополнительного телекоммуникационного стыка началось в августе 2017 г .

Соглашение позволит повысить доходность Кыргызтелекома, тем самым увеличить налоговые отчисления в государственный бюджет, увеличить капитализацию компании и инвестировать финансовые средства в новые проекты.

Строящийся международный телекоммуникационный стык на границе с Таджикистаном в селе Карамык Ошской области также даст возможность увеличить пропускную способность доступа в Интернет таджикским операторам. Приблизительные сроки окончания строительства — IV квартал 2017 года.