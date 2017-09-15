Пропускная способность радиорелейных линий «Кыргызтелекома» увеличена в 2 раза

ОАО «Кыргызтелеком» произвело модернизацию оборудования магистральных радиорелейных линий: пропускная способность оборудования теперь увеличена в 2 раза.

ОАО «Кыргызтелеком» как национальный оператор, обеспечивая фиксированную и интернет-связь по всей республике, уделяет особое внимание модернизации оборудования и резервной связи.

В рамках плановой модернизации оборудования компания установила взамен старого NL 295 NERA, проработавшего 22 года, обновленное телекоммуникационное решение производства Ceragon Networks Limited для обеспечения необходимой пропускной способности по радиорелейному кольцу. Устаревшее оборудование ранее внедрено в рамках Первого телекоммуникационного проекта, сейчас оно уже выработало свой технологический ресурс и подлежит демонтажу. Весь ресурс смонтированного оборудования уже исчерпан, и почти вся пропускная способность используется для резервирования ВОЛС, под цифровое телевидение и подачи Интернета в регионы страны.

Замена оборудования NERA новым оборудованием проводится с использованием существующих антенных систем и систем электропитания. Также в ходе реализации данного проекта высвобождены ряд мультиплексоров, которые в дальнейшем будут использованы в других местах сети компании. Высвобождение мультиплексоров дает некоторые преимущества в уменьшении нагрузки по электропитанию, в оптимизации сети, что способствует улучшению качества связи.

Пропускная способность магистрали по восточной ветке Бишкек — Ош с 500 Мбит/с увеличилась до 1 Гбит/с, а между городами Бишкек — Нарын с 250 Мбит/с до 500 Мбит/с, по западной ветке Ош — Ала-Бука увеличилась с 500 Мбит/с до 1 Гбит/с, из них по 250 Мбит/с — в Ала-Буку, Кербен, Каныш-Кию и 250 Мбит/с работает в качестве резерва.

Процесс модернизации планируется продолжить и установить новое РРЛ оборудование IP20 в направлениях городов Баткена, Сулюкты, Кулунду, Таласа.

Все мероприятия, связанные с модернизацией РРЛ сети, позволяют в разы увеличить пропускную способность оборудования, тем самым улучшить сигнал и объем передаваемой информации по сети компании, что положительно скажется на качестве предоставляемых услуг.