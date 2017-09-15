16:57
+25
USD 68.74
EUR 81.82
RUB 1.19
Бизнес

Платежные терминалы MegaCom: пополни баланс без комиссии!

Компания MegaCom начала установку уличных платежных терминалов. Эти аппараты, окрашенные в фирменные цвета ведущего сотового оператора, появились в самых многолюдных местах Бишкека. Например, на пересечении улиц Московской и Абдрахманова (Моссовет). Благодаря им абоненты могут без комиссии пополнить баланс мобильного телефона за услуги связи MegaCom!

До этого кыргызстанцы могли оценить удобство использования платежных терминалов MegaCom, которые находились внутри зданий крупных торговых центров, магазинов, кинотеатров, аптек, отелей. Теперь прямо на улице можно не только оплатить коммунальные услуги, но и совершить другие привычные платежи. К тому же уличные терминалы работают 24 часа в сутки.

Платежные терминалы MegaCom показали себя универсальными помощниками наших граждан. При помощи этих аппаратов появилась возможность заплатить за справку о несудимости, выдаваемую МВД. Это сэкономит абонентам немало времени.

Также терминалы позволяют уплатить штрафы Патрульной милиции, имущественные налоги и страховые взносы. Кроме того, жители Кыргызстана через терминалы MegaCom смогут пополнять баланс абонентов сотовых операторов России, Казахстана и других стран СНГ.

Это удобная опция, если вы собираетесь за рубеж или ваши родственники проживают и работают за пределами республики.

Компания MegaCom уже установила 100 платежных терминалов в Бишкеке и Чуйской области. В ближайшее время эти симпатичные аппараты появятся практически во всех крупных городах по всему Кыргызстану.

Адреса всех точек с бесплатным пополнением баланса можно узнать на официальном сайте MegaCom.
Ссылка:
просмотров: 115
Версия для печати
Материалы по теме
Будь всегда на связи с услугой «Звонок за счет друга» от MegaCom
«МегаПомощник»: тарифы и услуги MegaCom в одном приложении
Интернет 4G LTE от MegaCom появился в 14 селах Прииссыккулья и Чуйской области
Тариф «Элдик Интернет» от MegaCom — доступен каждому!
«День-Ночь» от MegaCom: получай больше, плати меньше
MegaCom открыл центры продаж и обслуживания в Джалал-Абаде и Узгене
Определен счастливый обладатель 3 миллионов сомов от MegaCom!
Праздничные бонусы: «золотые» и «серебряные» номера со скидкой 50 процентов
Успейте получить 32 ГБ бесплатного 4G-Интернета!
Стань эрудитом с MegaCom!
Популярные новости
Внимание! АКЦИИ и&nbsp;СКИДКИ в&nbsp;магазинах O!Store Внимание! АКЦИИ и СКИДКИ в магазинах O!Store
Тариф &laquo;Элдик Интернет&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; доступен каждому! Тариф «Элдик Интернет» от MegaCom — доступен каждому!
Пополняйте баланс без комиссии через новые терминалы&nbsp;О! Пополняйте баланс без комиссии через новые терминалы О!
В&nbsp;интернет-магазине О!Store открыт предзаказ на&nbsp;iPhone 8&nbsp;и&nbsp;iPhone 8&nbsp;Plus В интернет-магазине О!Store открыт предзаказ на iPhone 8 и iPhone 8 Plus
Бизнес
Пропускная способность радиорелейных линий &laquo;Кыргызтелекома&raquo; увеличена в&nbsp;2&nbsp;раза Пропускная способность радиорелейных линий «Кыргызтелекома» увеличена в 2 раза
Платежные терминалы MegaCom: пополни баланс без комиссии! Платежные терминалы MegaCom: пополни баланс без комиссии!
Взаимовыручка по-цифровому Взаимовыручка по-цифровому
В&nbsp;интернет-магазине О!Store открыт предзаказ на&nbsp;iPhone 8&nbsp;и&nbsp;iPhone 8&nbsp;Plus В интернет-магазине О!Store открыт предзаказ на iPhone 8 и iPhone 8 Plus