Будь всегда на связи с услугой «Звонок за счет друга» от MegaCom

Если у вас закончились средства на балансе мобильного телефона и нет возможности его пополнить — воспользуйтесь услугой «Звонок за счет друга» от MegaCom. Сервис ведущего мобильного оператора позволит срочно связаться с друзьями, близкими или коллегами за счет собеседника.

Абсолютно все абоненты MegaCom могут легко воспользоваться данной услугой:

Наберите команду *212 и номер вызываемого абонента, например, *212055ххххххх.

Автоответчик сообщит вашему собеседнику, что звонок совершается за его счет.

Для принятия звонка ему нужно просто нажать на телефоне цифру «1».

Для вызывающего абонента звонок будет совершенно бесплатным, а для принимающего — минута вызова составит всего 1 сом вне зависимости от тарифного плана. Попросить помощи у друга можно до 10 раз в день.

Для тех, кто хочет быть на связи с родными постоянно, действует специальная опция «Близкий круг», благодаря которой члены семьи и близкие друзья могут звонить вам за ваш счет автоматически, без постоянного подтверждения с вашей стороны. Внесите бесплатно до 10 человек в сети MegaCom в «Близкий круг» с помощью команды *212*1*055ххххххх#.

MegaCom — надежный оператор связи.