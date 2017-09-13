«МегаПомощник»: тарифы и услуги MegaCom в одном приложении

С мобильным приложением «МегаПомощник» быть в курсе основных услуг и тарифов MegaCom стало еще проще. К тому же не придется запоминать или набирать цифровые комбинации вручную — в приложении достаточно нажать на кнопку соответствующей команды. Один клик — и вся информация тут же окажется на дисплее вашего смартфона!

Ваш виртуальный ассистент мгновенно поможет вам:

подключить, отключить и проверить статусы активных услуг;

контролировать свои расходы и остаток по пакетам;

проверить состояние текущего баланса.

Приложение доступно на кыргызском и русском языках, и не требует постоянного интернет-подключения.

Также из данного приложения вы получаете прямой доступ:

к программе « Mega БОНУС

к услуге «Где дети?»

к новостному порталу MegaCom — будьте в курсе всех событий.

Загрузите «МегаПомощник» абсолютно бесплатно для iOS в App Store, для Android в Google Play.

«МегаПомощник» — ваш персональный консультант в мире MegaCom!