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Бизнес

«МегаПомощник»: тарифы и услуги MegaCom в одном приложении

С мобильным приложением «МегаПомощник» быть в курсе основных услуг и тарифов MegaCom стало еще проще. К тому же не придется запоминать или набирать цифровые комбинации вручную — в приложении достаточно нажать на кнопку соответствующей команды. Один клик — и вся информация тут же окажется на дисплее вашего смартфона!

Ваш виртуальный ассистент мгновенно поможет вам:

  • подключить, отключить и проверить статусы активных услуг;
  • контролировать свои расходы и остаток по пакетам;
  • проверить состояние текущего баланса.

Приложение доступно на кыргызском и русском языках, и не требует постоянного интернет-подключения.

Также из данного приложения вы получаете прямой доступ:

  • к программе «Mega БОНУС» — регистрируйтесь и получайте подарки от ведущего мобильного оператора;
  • к услуге «Где дети?» — определять местоположение дорогих вам людей будет еще легче;
  • к новостному порталу MegaCom — будьте в курсе всех событий.

Загрузите «МегаПомощник» абсолютно бесплатно для iOS в App Store, для Android в Google Play.

«МегаПомощник» — ваш персональный консультант в мире MegaCom!
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