Интернет 4G LTE от MegaCom появился в 14 селах Прииссыккулья и Чуйской области

MegaCom продолжает развитие сети 4G LTE по всей республике, приобщая к технологиям четвертого поколения связи жителей сельских районов. За прошедший месяц ведущий сотовый оператор подключил к скоростному мобильному Интернету население еще 14 сел Кыргызстана:

Иссык-Кульская область: с.Кызыл-Адыр, с.Кош-Кель, с.Кызыл-Суу, с.Джол-Колот, с.Ак-Кочкор, с.Джети-Огуз, с.Тамчы, с.Кызыл-Орюк, с.Тору-Айгыр, с.Семеновка.

Чуйская область: с.Бирдик, с.Гроздь, с.Буденновка, с.Кенеш.

При подключении к 4G LTE от MegaCom убедитесь, что ваш мобильный телефон и SIM-карта поддерживают формат LTE. Наберите бесплатную команду *460. Если система ответит: «Замените SIM-карту», то обратитесь в ближайший центр продаж и обслуживания или Фирменный салон компании, где вашу старую SIM-карту обменяют на новую формата 4G LTE абсолютно бесплатно.

Почувствуй настоящую скорость с 4G LTE от MegaCom!