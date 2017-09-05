MegaCom открыл центры продаж и обслуживания в Джалал-Абаде и Узгене

Ведущий мобильный оператор рад сообщить об открытии центров продаж и обслуживания в городах Джалал-Абаде и Узгене. В новых светлых и просторных офисах каждый абонент MegaCom cможет получить основной спектр услуг компании — приобрести и зарегистрировать SIM-карту, подключиться к сети, получить информацию обо всех тарифных планах и опциях, заплатить за разговоры, а также задать все интересующие вопросы консультантам MegaCom.

В честь торжественного открытия с 5 по 25 сентября 2017 года mega-абоненты, пополнившие баланс на 50 сомов и более в новых центрах продаж и обслуживания, автоматически участвуют в праздничной акции и могут получить бонусы до 30 минут разговоров и 70 SMS внутри сети.

Проверить состояние бонуса можно по номеру *505#.

Центры продаж и обслуживания уже ждут своих посетителей по адресам:

Джалал-Абадская область, г. Джалал-Абад, ул. Ленина, 36б, центральный вход ТЦ «Нооруз» с 9.00 до 19.00;

Ошская область, Узгенский район, г. Узген, ул. Манаса, 62а, центральный вход ТЦ «Узген-Ордо» с 9.00 до 18.00.

MegaCom — высокое качество обслуживания и забота об абонентах.