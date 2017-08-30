В Бишкеке состоялась акция «Найди отличия»

«Нет в жизни контрафакту», «Долой некачественную продукцию» — такие лозунги прозвучали из уст участников социальной акции «Найди отличия», организованной в одном из торговых центров Бишкека сотрудниками Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент).

Горожане, не привыкшие к ярким красочным акциям с многочисленными розыгрышами и призами, были приятно удивлены. По словам заместителя председателя Кыргызпатента Самата Байзакова, цель данной акции — привлечь внимание к использованию контрафактной продукции.

«Проблема использования контрафакта остро стоит не только в нашей стране. Мы совместно с таможенными органами и финансовой полицией внедряем стратегию борьбы с контрафактом. Что касается вопроса, как отличить подделку от оригинала, то его необходимо отнести к производителям», — подчеркнул Самат Байзаков.

Производители должны донести до потребителя, как можно отличить качественную продукцию от некачественной: это могут быть дополнительные штриховые коды, специальные наклейки Заместитель председателя Кыргызпатента Самат Байзаков

В 2013 году количество контрафактных товаров составило 2,5 процента всего мирового импорта, объем торговли подделками превысил $461 миллиард. И ежегодно эти цифры возрастали. Например, в России рынок контрафактной продукции в настоящее время оценивается в $4 миллиарда, а совокупный объем контрафакта на текстильном рынке Таможенного союза составляет 1,37 триллиона рублей.

Из-за «серых» схем импорта контрафакта страдает и казна Кыргызстана. Контрафакт наносит ущерб экономике, уменьшает выручку производителей.

Лидером по производству контрафакта является Китай (63 процента всех подделок производится именно здесь), далее следуют Турция (3,3 процента), Сингапур (1,9 процента).

Кыргызстанцы не просто горячо поддержали социальную акцию «Найди отличия», но и активно поучаствовали в ней. Специалисты наглядно показали, как отличить оригинальную продукцию от контрафакта. В качестве примера было взято средство от накипи Calgon. Представитель компании, специализирующейся на реализации данной продукции, Марлен Абдуллаев назвал несколько явных отличий, по которым бишкекчане теперь без труда смогут определить подделку.

Социальная акция «Найди отличия» предваряет ряд мероприятий, приуроченных к V Международному форуму «Антиконтрафакт-2017», который пройдет 14-16 сентября 2017 года в Бишкеке в рамках председательства Кыргызстана в органах Евразийского экономического союза и будет посвящен вопросам противодействия незаконному обороту промышленной продукции, в том числе эффективной защите прав интеллектуальной собственности.

Участники форума обсудят пути совершенствования государственной политики в сфере развития цивилизованного рынка товаров и услуг, систему мер противодействия производству и распространению контрафактной и фальсифицированной продукции, проблемы защиты прав потребителей, влияние контрафактной и фальсифицированной продукции на здоровье и благосостояние граждан и ряд других вопросов.