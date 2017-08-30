Определен счастливый обладатель 3 миллионов сомов от MegaCom!

Жительница города Бишкека Фарида Мамметова стала обладательницей мегаприза — 3 000 000 сомов в викторине «Счастливые SMS». Она оказалась самой активной и находчивой среди большого количества участников викторины. По словам девушки, выигрыш достался ей благодаря не только эрудиции, но еще упорству и терпению.

«Я люблю различные викторины и головоломки, поэтому приняла активное участие в викторине «Счастливые SMS». В прошлом месяце я отвечала на вопросы каждый день и была то на пятом, то на четвертом месте в рейтинге участников викторины. У меня включился азарт, я играла до 12 часов ночи! И мое терпение было вознаграждено: пришло SMS-сообщение о том, что я стала победительницей викторины. Но когда мне официально позвонили и сообщили, что выиграла 3 миллиона сомов, я была в шоке и до сих пор не могу поверить в реальность происходящего. Думала: может, ошибка. Поэтому даже родителям не говорила, чтобы случайно не огорчить», — рассказывает победительница.

Сертификат на крупную сумму девушке вручил генеральный директор компании MegaCom Азат Базаркулов.

Фарида Мамметова поделилась ситуацией, которая произошла с ней ранее при участии в розыгрыше приза месяца: «Я завоевала первое место в рейтинге участников викторины, но потом не стала продолжать отвечать на вопросы, посчитав, что победа уже в кармане. Меня обошел другой абонент, который стал счастливым обладателем iPhone 6S». После этого наша победительница решила упорно добиваться своей цели.

Победительница викторины «Счастливые SMS» уже 7 лет пользуется услугами компании MegaCom. Она предпочитает популярный тарифный план «Хит» с оптимальной стоимостью внутрисетевых и внесетевых вызовов.

Выигранные средства она планирует вложить в расширение своего небольшого бизнеса.