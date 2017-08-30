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Бизнес

Праздничные бонусы: «золотые» и «серебряные» номера со скидкой 50 процентов

В честь Дня независимости Кыргызстана компания MegaCom приготовила для абонентов приятные подарки.

31 августа во всех центрах продаж и обслуживания и фирменных салонах мобильного оператора кыргызстанцам будет предоставляться скидка 50 процентов на приобретение номеров платных категорий «Серебро» и «Золото».

Кроме того, каждый абонент, посетивший Центр продаж и обслуживания MegaCom, при единовременном пополнении баланса на сумму 50 сомов и более может получить бонусы до 30 минут разговоров и 70 SMS внутри сети.

Ведущий мобильный оператор MegaCom на постоянной основе проводит многочисленные акции и конкурсы, тем самым радуя всех новых и действующих абонентов.

Следите за новостями, акциями и бонусами от MegaCom на страницах в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и Odnoklassniki, а также на официальном сайте megacom.kg.

Будьте в центре мегасобытий!
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