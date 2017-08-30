Успейте получить 32 ГБ бесплатного 4G-Интернета!

Завтра, 31 августа, истекает срок действия акции «32 ГБ В ПОДАРОК». Десятки тысяч абонентов сотового оператора уже получили 32 ГБ трафика 4G LTE в подарок, просто подключив сеть четвертого поколения. Успейте и вы воспользоваться приятным бонусом от компании MegaCom!

Для подключения подарочного пакета необходимо набрать команду *460, и если система ответит «Замените SIM-карту», обратитесь к специалистам компании MegaCom. В ближайшем Центре продаж и обслуживания или фирменном салоне вам абсолютно бесплатно обменяют старую SIM-карту на новую формата 4G LTE. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Трафик по подарочному пакету предоставляется равными долями в течение 4 месяцев: ежемесячно 4 ГБ днем (с 8.00 до 00.30) и 4 ГБ ночью (с 00.30 до 8.00) на максимальной скорости в сети. Проверять объем доступных мегабайтов можно командой *505#. Для вашего удобства предусмотрено уведомление о завершении месячного трафика по пакету.

Отечественный мобильный оператор предоставляет приятные бонусы на постоянной основе в рамках и других тарифов. Например, при подключении тарифного плана «Элдик Интернет» к основному объему мобильного Интернета вы получите дополнительный объем высокоскоростного 4G Интернета.

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Выберите подходящий объем дневного трафика, а MegaCom удвоит ваши мегабайты для работы в сети 4G, к тому же ночью будет действовать безлимитный режим.

Используйте скорости 4G по максимуму!