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Бизнес

Интернет-роуминг в Китае — больше возможностей для общения от MegaCom

MegaCom запустил долгожданную услугу 3G/GPRS-роуминг в сети крупнейшего мобильного оператора в Китае — China Mobile.

Страна с древнейшей на земле историей, богатой культурой и невероятными туристическими возможностями — Китай с каждым годом привлекает все больше искушенных туристов из Кыргызстана. Ведь именно здесь любознательные путешественники смогут увидеть огромное количество колоритных храмов и монастырей во всей красе.

При нахождении на территории туристического Китая абоненты MegaCom получили отличную возможность — доступ к скоростной передаче данных, помимо уже существующих голосовой связи и SMS в роуминге.

Пользоваться мобильным Интернетом в привычном режиме, отправлять электронные письма, общаться в социальных сетях и поддерживать связь с родными во время поездки стало гораздо проще. 

Подключите роуминг перед выездом за рубеж. Для этого обратитесь в ближайший центр продаж и обслуживания абонентов, чтобы ознакомиться с полным списком стран, в которых доступна услуга.

Передача данных в роуминге тарифицируется в соответствии с действующими тарифами на 3G/GPRS-роуминг. Более подробную информацию о тарифах вы можете найти в разделе «Роуминг» на официальном сайте компании megacom.kg.

MegaCom — общение без границ!
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