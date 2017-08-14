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Бизнес

«Безлимитный 4G» от MegaCom: живи на максимальной скорости!

Уникальный тариф «Безлимитный 4G» от MegaCom был создан для самых активных пользователей мобильного Интернета. Подключитесь к 4G LTE прямо сейчас и испытайте на себе все преимущества сети четвертого поколения.

Скоростной Интернет с максимальными возможностями – это общение с друзьями в режиме нон-стоп, просмотр видеороликов, фильмов и сериалов в высоком разрешении, сотни опубликованных постов в социальных сетях, а также неограниченное скачивание популярных музыкальных новинок. Абонентская плата за месяц составит всего 1290 сомов.

При подключении к тарифному плану «Безлимитный 4G» абоненты MegaCom могут получить в подарок современные 4G модемы и 4G Wi-Fi роутеры. Все подробности о подключении, стоимости, управлении тарифом «Безлимитный 4G» и о мега-акциях доступны на сайте компании megacom.kg.

Карта покрытия сети 4G, все подробности о подключении и управлении тарифом «Безлимитный 4G» доступны на страничке 4g.megacom.kg.

Если у вас возникнут вопросы о тарифе или других опциях компании, вам всегда будут рады помочь на официальных страницах в социальных сетях: FacebookInstagramTwitter и Одноклассники, а также по номеру *500.

Почувствуй настоящую скорость с 4G LTE от MegaCom!
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