10:34
+23
USD 68.55
EUR 82.70
RUB 1.20
Бизнес

Более 20 литров донорской крови сдали сотрудники MegaCom

10 августа в головном офисе компании MegaCom совместно с Республиканским центром крови и Национальным обществом Красного Полумесяца прошла акция по сдаче донорской крови.

Цель мероприятия, ставшего уже доброй традицией, – пополнить запасы крови и ее компонентов в больницах, а также привлечь кыргызстанцев к донорству.

«Компания MegaCom одной из первых откликнулась на призыв сдать кровь. Это говорит о социальной ориентированности сотового оператора. Мы рады, что сотрудники с раннего утра активно участвовали в акции. Один донор обычно сдает 450 миллиграммов крови, из этого количества можно сделать несколько препаратов, которые переливаются трем пациентам. В основном помощь получают особо нуждающиеся - это пострадавшие в ДТП, люди с ожогами, пациенты онкологических отделений, беременные женщины и дети. Так что безвозмездные доноры делают благое дело», - говорит представитель Национального общества Красного Полумесяца Кыргызстана Бедел Турдубеков. 

Многих сотрудников ведущего мобильного оператора республики можно назвать «почетными донорами», так как они сдают свою кровь на регулярной и исключительно добровольной основе. В акции приняли участие 52 сотрудника компании, в числе которых и доноры со стажем, и новички.

«Сегодня очень много людей страдают от болезней или попадают в автомобильные аварии, многим из них требуется переливание. Может быть, для кого-то моя кровь — это последний шанс выжить, поэтому я пришла сюда», - поделилась своими впечатлениями специалист компании Галина Онищенко.

За 4 года в подобных акциях приняли участие около 300 сотрудников компании, в результате чего удалось собрать в общей сложности более 120 литров крови.

MegaCom — социально ответственная компания, которая неравнодушна к проблемам и нуждам соотечественников. Наряду с проектами в области образования, культуры и спорта оператор мобильной связи регулярно поддерживает социальные инициативы, в том числе в области здравоохранения.
Ссылка:
просмотров: 1004
Версия для печати
Материалы по теме
Тариф «Элдик Интернет» от MegaCom — доступен каждому!
«День-Ночь» от MegaCom: получай больше, плати меньше
MegaCom открыл центры продаж и обслуживания в Джалал-Абаде и Узгене
Определен счастливый обладатель 3 миллионов сомов от MegaCom!
Праздничные бонусы: «золотые» и «серебряные» номера со скидкой 50 процентов
Успейте получить 32 ГБ бесплатного 4G-Интернета!
Стань эрудитом с MegaCom!
С MegaCom — дети под присмотром
Интернет-роуминг в Китае — больше возможностей для общения от MegaCom
«Безлимитный 4G» от MegaCom: живи на максимальной скорости!
Популярные новости
Премьера фильма &laquo;Саякбай&raquo; состоится в&nbsp;кинотеатре BROADWAY Премьера фильма «Саякбай» состоится в кинотеатре BROADWAY
Сeть AЗС &laquo;Гaзпрoмнeфть&raquo; пoдвeлa итoги&nbsp;I этaпa aкции &laquo;Выигрaйтe мeчту!&raquo; Сeть AЗС «Гaзпрoмнeфть» пoдвeлa итoги I этaпa aкции «Выигрaйтe мeчту!»
Как продолжить общение при нулевом балансе в&nbsp;сети&nbsp;О! Как продолжить общение при нулевом балансе в сети О!
Бытовая техника LG&nbsp;Electronics на&nbsp;IFA 2017 Бытовая техника LG Electronics на IFA 2017
Бизнес
Тариф &laquo;Элдик Интернет&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; доступен каждому! Тариф «Элдик Интернет» от MegaCom — доступен каждому!
Выгодный роуминг от&nbsp;мобильного оператора О! &mdash;&nbsp;новые направления Выгодный роуминг от мобильного оператора О! — новые направления
&laquo;Мобильный помощник О!&raquo;&nbsp;&mdash; бесплатное приложение для управления услугами связи «Мобильный помощник О!» — бесплатное приложение для управления услугами связи
&laquo;День-Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom: получай больше, плати меньше «День-Ночь» от MegaCom: получай больше, плати меньше