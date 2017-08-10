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Бизнес

MegaCom снова радует своих абонентов бонусами и подарками

Ведущий мобильный оператор поддержал акцию Super Sale в одном из столичных торгово-развлекательных центров Vefa.

10 и 11 августа c 10.00 до 24.00 многочисленные посетители торгового центра, пришедшие за покупками, смогут получить выгодные бонусы и подарки от MegaCom в Центре продаж и обслуживания.

Пополнив баланс на сумму более 50 сомов, каждый абонент получит подарочные пакеты бесплатных минут и SMS внутри сети. Также для всех желающих стать обладателем уникального номера будет действовать скидка 50 процентов на категории «Золото» и «Серебро».

MegaCom проводит множество крупных акций и интересных конкурсов, радуя новых и уже действующих абонентов. Следите за новостями компании на страницах в социальных сетях FacebookInstagramTwitter и Odnoklassniki, а также на официальном сайте megacom.kg.

Будьте в центре мегасобытий!
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