Заявление компании Penwell — инвестора и кредитора оператора MegaCom — по вопросу текущих юридических разбирательств в Кыргызстане

Компания Penwell с интересом следит за последними поворотами криминальных сюжетов вокруг телекоммуникационного оператора MegaCom.

Напомним, что создание оператора MegaCom, 51 процент которого принадлежит Penwell Business Limited, было полностью профинансировано нашей компанией, что и позволило запустить сеть мобильной связи в эксплуатацию в 2006 году на базе ОсОО «БиМоКом».

После рейдерского захвата в 2008 г . окружение Максима Бакиева перерегистрировало на себя долю Penwell, а активы оператора были переведены в клон — ЗАО «Альфа Телеком».

В дальнейшем кыргызское государство национализировало 49 процентов, а затем конфисковало 51 процент ЗАО «Альфа Телеком».

Начиная с апреля 2010 года, после свержения режима Бакиева, компания Penwell открыто и гласно вела работу по возврату своей собственности в рамках юридической системы Кыргызстана.

На этом фоне особенно цинично выглядят события, в которых обвиняют Омурбека Текебаева, поскольку в мае и июне 2010 года все ключевые представители новой власти в Кыргызстане были прекрасно информированы об усилиях Penwell по защите своих интересов.

Уже в сентябре 2010 года в интервью российской прессе г-н Текебаев, будучи лидером фракции «Ата Мекен», позволил себе назвать нелигитимными решения судов Кыргызстана, которые подтвердили права Penwell на 51 процент MegaCom.

В этот период он начал ратовать за национализацию 51 процента МegаCom.

Интересно, что в действиях сторонников национализации частной собственности российского инвестора рано или поздно проявлялась либо личная заинтересованность, либо пренебрежение нормами права. Нас не удивляет, что представители власти в Кыргызстане соревнуются в доблести что-то отобрать и поделить якобы на благо народа. Это противоречит долгосрочным интересам кыргызской экономики, зато привлекает к этой ситуации авантюристов всех мастей.

Количество коррупционных скандалов вокруг MegaCom, реальных или приписываемых, потрясает воображение. Даже специалисты уже потеряли счет названиям оффшоров и чехарде событий. Приведем несколько эпизодов с вовлечением высокопоставленных представителей власти Кыргызстана:

Алексей Елисеев, бывший член Центральной избирательной комиссии и руководитель Фонда развития КР и замглавы ЦАРИИ до апреля 2010, реализовал схему по переводу бизнеса оператора MegaCom из «БиМоКом» в «Альфа Телеком» в интересах Максима Бакиева;

Ахматбек Келдибеков, будучи спикером Жогорку Кенеша, в 2011 году оказывал давление на судью по делу MegaCom, что было предметом для разбирательств в парламенте;

некоторые правительственные чиновники, назначенные в 2011 году управлять компаний, были признаны кыргызскими судами виновными в выводе средств и причинении ущерба компании на миллионы долларов;

бывший генеральный прокурор Аида Салянова, действия которой, по ее собственному публичному признанию, были направлены на то, чтобы не допустить восстановления прав инвестора.

Согласно статье 26 Конституции Кыргызстана, «каждый считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет доказана», но есть вероятность того, что к этому списку добавится еще одна фамилия кыргызского государственного деятеля, который сотрудничал с Леонидом Маевским, известным в России специалистом по переделу бизнеса.

В разное время различные ветви власти Кыргызстана препятствовали восстановлению законных интересов инвестора. По нашему мнению, в этом были замешаны самые разные уровни власти. При этом игнорируются множество решений судов Кыргызстана, данные следствия Прокуратуры, Финансовой полиции, ГКНБ, Национального банка и результаты парламентских расследований.

Пока кыргызское государство не начнет действовать в рамках правовых норм, в стране не будет ни инвесторов, ни новых масштабных проектов. Если этого не понимают власти Кыргызстана, то это прекрасно понимает международный бизнес. Доказательством этому, в частности, является то, что в июне 2017 ФУГИ уже в третий раз не смог продать краденый актив с аукциона по продаже «МегаКома».

Статья 12 п.2 Конституции КР говорит, что «собственность неприкосновенна. Никто не может быть произвольно лишен своего имущества». В 2018 году исполнится 10 лет, как компанию Penwell неправосудно лишили собственности коррумпированные чиновники в интересах Максима Бакиева. Пойдет восьмой год, как мы оспариваем эти действия после революции 2010 года, а произвол продолжается и втягивает в свою орбиту очередных любителей поживиться.

Мы будем применять все доступные нам меры правовой защиты для возврата нам 51 процента акций оператора MegaCom и будем информировать о наших действиях общественность Кыргызстана.