MegaCom снизил цены на роуминг во время хаджа

Отечественный мобильный оператор оказывает поддержку паломникам, которые отправляются в святые места, и сообщает о специальной акции на период хаджа. С 6 августа по 6 сентября 2017 года абоненты MegaСom смогут воспользоваться льготными тарифами на роуминг в Королевстве Саудовская Аравия.

Посещая священные мечети аль-Харам в Мекке, мечеть Пророка в Медине, находясь в долине Мина и в других местах, паломники смогут принимать вызовы, получать и отправлять SMS и звонить дешевле в несколько раз. К примеру, стоимость звонков в Кыргызстан из Королевства Саудовская Аравия снижена примерно в 6 раз. Таким образом, можно оставаться на связи с родными и близкими за приемлемые цены:

входящий вызов — 9 сомов / минута;

исходящий вызов — 20 сомов / минута;

звонок на локальные сети — 9 сомов / минута;

исходящее SMS-сообщение — 5 сомов.

Для того чтобы воспользоваться акцией на территории Саудовской Аравии, подключите услугу предоплатного и постоплатного роуминга в ближайшем Центре продаж и обслуживания компании.

Подробности о подключении предоплатного или постоплатного роуминга читайте на сайте MegaCom.