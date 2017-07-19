Покупки в кредит с БТА Банком

Уважаемые клиенты!
Если вам понравился товар, но у вас сейчас нет возможности его купить — не откладывайте покупку на завтра!
БТА Банк именно для вас разработал и запустил новый продукт — потребительский кредит «Тунук».
Взять в кредит сможет каждый от 21 до 65 лет.
Купить товар в кредит можно на сумму от 5000 до 150 000 сомов, а оплачивать — в период от 3 до 24 месяцев.
Выгодность кредита «Тунук»:
- БЕЗ первоначального взноса, по кредитам до 100 000 сомов;
- БЕЗ поручительства, по кредитам до 50 000 сомов;
- БЕЗ справки с места жительства.
Процентная ставка по кредиту «Тунук» — от 28 процентов.
Детальная информация о потребительском кредите «Тунук» здесь.