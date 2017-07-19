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Бизнес

Покупки в кредит с БТА Банком

Уважаемые клиенты!

Если вам понравился товар, но у вас сейчас нет возможности его купить — не откладывайте покупку на завтра!

БТА Банк именно для вас разработал и запустил новый продукт — потребительский кредит «Тунук».

Купить товар в кредит можно на сумму от 5000 до 150 000 сомов, а оплачивать — в период от 3 до 24 месяцев.

Взять в кредит сможет каждый от 21 до 65 лет.

Выгодность кредита «Тунук»:

  • БЕЗ первоначального взноса, по кредитам до 100 000 сомов;
  • БЕЗ поручительства, по кредитам до 50 000 сомов;
  • БЕЗ справки с места жительства.

Процентная ставка по кредиту «Тунук» — от 28 процентов.

Детальная информация о потребительском кредите «Тунук» здесь.
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