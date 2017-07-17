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Бизнес

Мегаприз от MegaCom. Выиграй миллионы в викторине «Счастливые SMS»!

Приближается день, который абоненты MegaCom ожидают с нетерпением. Уже 31 июля один из участников викторины может стать счастливым обладателем 3 миллионов сомов!

Менее чем за год в увлекательной интеллектуальной викторине «Счастливые SMS» победителями уже стали 336 человек. Со дня запуска викторины было разыграно 10 iPhone 6S, огромное количество ежедневных призов на общую сумму 4 890 000 сомов и суперприз — 1 000 000 сомов.

Для участия в викторине отправьте любое SMS на номер 2017 либо наберите короткий номер *2017#. Подключив пакет «Счастливые SMS» за абонентскую плату в размере 12 сомов/день, вы получаете 20 SMS внутри сети и возможность принять участие в викторине. Для участия в розыгрыше мегаприза у абонента должно быть оплачено не менее 20 пакетов за последние 3 месяца викторины, а также пакет за текущий день.

На ваш номер поочередно поступят вопросы с вариантами ответа. Нужно максимально быстро отправить верный ответ, за который начисляется 10 баллов. Победителем объявляется участник, отвечающий требованиям викторины, набравший наибольшее количество баллов за минимальное время.

Победа в викторине зависит от эрудиции абонента и скорости ответов на вопросы. Если вы знаток в вопросах науки, истории, культуры и искусства, то испытайте свои знания в викторине «Счастливые SMS»!

Подробнее о викторине и правилах участия можно узнать на сайте luckysms.megacom.kg. или по короткому номеру 2017.
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