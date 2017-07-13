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Бизнес

Гендиректор MegaCom награжден почетной грамотой Общественного совета ФУГИ

Вчера Общественный совет Фонда по управлению государственным имуществом при правительстве КР торжественно вручил почетные грамоты руководителям акционерных обществ по итогам анализа их деятельности за 2015—2016 гг. Рейтинг составлялся по показателю рентабельности и увеличения эффективности государственных компаний. В числе лучших также отмечена компания MegaCom в лице генерального директора Азата Базаркулова.

Под его руководством компания продолжает сохранять самые высокие показатели, являясь крупнейшим налогоплательщиком телекоммуникационного сектора в Кыргызстане.

100-процентный государственный пакет акций компании обеспечивает бюджетные поступления с каждого заработанного сома. Тем самым, выбирая MegaCom своим мобильным оператором, кыргызстанцы получают не только качественное и современное средство общения, но и делают свой личный вклад в развитие страны.

На сегодняшний день оператор связи является первой и единственной отечественной компанией:

  • прошедшей сертификацию системы менеджмента качества версии ISO 9001:2015 среди стран СНГ;
  • обладательницей диплома международной премии стран СНГ за достижения в области качества;
  • входящей в состав Международного союза электросвязи под эгидой ООН.

Постоянная работа над расширением, техническим развитием и оптимизацией сети обеспечивает абонентов MegaCom высококачественной мобильной связью, быстрым Интернетом и возможностью быть на связи в любом уголке Кыргызстана.

MegaCom — надежный мобильный оператор!
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