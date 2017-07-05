MegaCom первым в Кыргызстане внедрил пятую редакцию стандартов ISO 9001

MegaCom — единственный в СНГ сотовый оператор, работающий по международным стандартам качества ISO 9001 в пятой редакции. Об этом рассказал главный аудитор всемирно известной немецкой компании TÜV Thüringen Ильдар Инелеев. Сейчас эксперт находится в Кыргызстане и проводит наблюдательный аудит компании MegaCom.

«В республике не больше 20 предприятий взяли на вооружение стандарт ISO 9001. Но большинство работает с четвертой редакцией стандарта от 2008 года. MegaCom является единственной компанией, сумевшей внедрить в Кыргызстане новейшую пятую редакцию. Это говорит о том, что MegaCom быстро перестроил свои процессы в соответствии с новыми требованиями стандарта. И неудивительно, ведь компания является стабильной, энергичной и уверенно развивается, — отметил Ильдар Инелеев. — Переход на новую версию стандарта всегда обусловлен тем, что необходимо внести значительные изменения в структуру организации, в порядок работы с документацией. Возможно, нужно быстро перестроить бизнес-процессы, и не все это могут сделать. В этом MegaCom выгодно отличается от всех. Не сомневаюсь, пройдет какое-то время и фирм, работающих по новым стандартам, станет еще больше. Но первая компания навсегда останется первой».

Компания TÜV Thüringen проводит огромное количество аудиторских проверок в странах СНГ. И MegaCom всегда приводится нами как прекрасный пример сочетания цены и качества предоставляемых услуг. Учитывая, что главная ценность сотового оператора это его клиенты, аудиторы всегда отмечают высокую клиентоориентированность компании Главный аудитор компании TÜV Thüringen Ильдар Инелеев

TÜV Thüringen является одними из авторитетнейших органов сертификации по стандарту ISO 9001, чьи сертификаты качества признаются коммерческими компаниями по всему миру.

MegaCom предлагает высокий уровень обслуживания, широкий спектр услуг, надежную связь, прозрачную и выгодную тарификацию. Компания ведет постоянную работу над расширением, техническим развитием и оптимизацией сети.