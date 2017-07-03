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Бизнес

Еще больше выгодного общения в роуминге России и Казахстана от MegaCom

Теперь абоненты MegaCom, находящиеся в роуминге России и Казахстане, могут совершать исходящие вызовы на мобильные и фиксированные номера Кыргызской Республики со значительной экономией. Звонить домой своим близким и родным стало не только проще, но и гораздо дешевле.

Серия пакетов «+996» от MegaCom идеально подойдет абонентам, которые активно пользуются голосовой связью в роуминге. При этом условия пакетов распространяются на исходящие вызовы на ВСЕ мобильные номера в зоне «+996» независимо от оператора.

Отечественный мобильный оператор также расширил список партнеров в соседних странах, и теперь мега-абоненты могут подключить выгодные пакеты «+996» в сети следующих операторов:

Россия — MegaFon, Tele2, МТS

Казахстан — Kcell, Теle2, KaR-Tel

Подробную информацию об условиях услуги «+996» вы можете узнать по номеру *104# и на официальном сайте компании megacom.kg

Роуминг от MegaCom — это возможность чувствовать себя как дома в любой точке мира.
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