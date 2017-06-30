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Бизнес

MegaCom проводит летнюю акцию для жителей южных регионов страны

Сегодня стартовала серия зажигательных мероприятий «Элдик Оюн» от Megacom более чем в 20 населенных пунктах Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей.

Веселые конкурсы, танцы, искрометный юмор ведущих и море ярких впечатлений ждут абонентов компании, которые примут участие в конкурсах. Суперподарки от мобильного оператора — новые смартфоны Huawei, а также номера категории «Золото» и «Серебро».

Самые активные участники «Элдик Оюн» получат фирменные презенты от компании MegaCom — зонты, футболки, кепки, сумки, часы и многое другое.

Не упустите возможность порадовать себя и своих друзей, ведь шанс выиграть уникальные призы от ведущего мобильного оператора есть у всех!

Ведущий мобильный оператор на постоянной основе проводит многочисленные акции и конкурсы, тем самым радуя всех mega-абонентов. Следите за новостями, акциями и бонусами от MegaCom на страницах в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и Odnoklassniki, а также на официальном сайте megacom.kg.

Будьте в центре мегасобытий!
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